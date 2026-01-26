El calendario escolar en Colombia tendrá ajustes importantes en 2026 (Fuente: archivo).

No es inglés: todas las escuelas del país deberán incorporar un nuevo idioma obligatorio para favorecer la inserción laboral

El Gobierno nacional confirmó una modificación en los tiempos de receso académico para 2026, que impactará directamente a millones de estudiantes del sector oficial. La medida, definida por el Ministerio de Educación Nacional, establece que las vacaciones de mitad de año serán más cortas y no alcanzarán las tres semanas, con el objetivo de reorganizar la distribución del año lectivo y reforzar la continuidad de las clases.

Aunque Colombia no maneja un calendario único y cada entidad territorial certificada fija fechas específicas, todas deberán ajustarse a los lineamientos generales emitidos por el Ministerio. En total, el calendario escolar 2026 se extenderá desde finales de enero hasta finales de noviembre, con cinco periodos de descanso distribuidos durante el año.

Calendario escolar 2026: ¿cuándo inicia y cuándo termina?

De acuerdo con las directrices oficiales, el año escolar para los colegios públicos iniciará el 26 de enero de 2026 y finalizará el 29 de noviembre de 2026. Este periodo incluye las 40 semanas obligatorias de trabajo académico con estudiantes, tal como lo exige la normativa vigente.

Además, los docentes y directivos deberán cumplir semanas adicionales destinadas a planeación institucional, evaluaciones, capacitación y organización pedagógica, que se reparten a lo largo del año y no siempre coinciden con la presencia de los estudiantes en aula.

Las vacaciones de mitad de año serán más cortas en todo el país y el descanso se extenderá a menos de 3 semanas.

¿Por qué las vacaciones de mitad de año serán más cortas?

La reducción del receso de mitad de año responde a una decisión del Ministerio de Educación para mejorar la continuidad del proceso formativo. Según la justificación oficial, los descansos prolongados generan rupturas en el ritmo académico, especialmente en básica primaria y secundaria.

El Gobierno busca que los estudiantes mantengan una secuencia más estable de clases, con menos interrupciones largas, lo que permitiría un mejor aprovechamiento del tiempo escolar y una distribución más equilibrada de los contenidos.

¿Cuántos días durarán las vacaciones de mitad de año?

Las vacaciones de mitad de año para los colegios públicos irán del 22 de junio al 6 de julio de 2026, lo que equivale a 15 días calendario, es decir, poco más de dos semanas.

En años anteriores, este receso solía extenderse por casi todo el mes de julio. Con el nuevo esquema, el regreso a clases será más temprano, lo que obligará a muchas familias a replantear viajes, cursos vacacionales y actividades recreativas.

Estos serán los cinco periodos de descanso del calendario escolar 2026

A pesar del recorte en las vacaciones de mitad de año, el calendario escolar mantendrá cinco momentos de receso distribuidos estratégicamente:

Receso previo al inicio de clases, en enero.

Semana Santa, entre finales de marzo y comienzos de abril.

Vacaciones de mitad de año, entre junio y julio.

Semana de receso escolar, en octubre.

Vacaciones de fin de año, desde finales de noviembre hasta enero de 2027.

Cada secretaría de Educación podrá ajustar las fechas exactas, pero siempre respetando estos rangos generales definidos por el Gobierno.

¿A quiénes aplica el cambio en el calendario escolar 2026?

La modificación aplica exclusivamente para los colegios públicos de Colombia. Las instituciones privadas pueden definir su propio calendario académico, aunque muchas suelen alinearse con las fechas oficiales para facilitar la organización de las familias.