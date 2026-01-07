Las clases regresan a partir del 19 en todo el país y el descanso de 8 semanas llega a su fin (Fuente: archivo).

El sistema educativo colombiano activa oficialmente el regreso a clases y pone fin a uno de los descansos más largos del año. A partir del lunes 19 de enero, los estudiantes de colegios públicos comienzan el año escolar 2026, dando inicio a las 40 semanas lectivas obligatorias establecidas por la normativa vigente.

La medida impacta a millones de familias que, tras cerca de ocho semanas de receso, retoman rutinas, horarios y compromisos académicos en todo el territorio nacional.

¿Cuándo regresan a clases los colegios públicos en Colombia en 2026?

El calendario escolar 2026 establece que la mayoría de instituciones educativas oficiales del calendario A retomarán actividades académicas desde el 19 de enero. Esta fecha marca el cierre del receso iniciado en diciembre y el arranque formal del año lectivo, aunque el regreso no es idéntico en todas las regiones del país.

En Colombia, las secretarías de educación certificadas tienen la facultad de definir los detalles del calendario, por lo que algunos departamentos y ciudades pueden fijar el inicio durante la misma semana o en los días posteriores, sin alterar el cumplimiento del número mínimo de semanas de clase.

¿Por qué el calendario escolar no es igual en todo el país?

A diferencia de otros sistemas educativos, Colombia no maneja un calendario escolar único a nivel nacional. Cada entidad territorial ajusta las fechas de inicio de clases, recesos y finalización del año según factores climáticos, sociales y logísticos propios de su región.

Esta autonomía permite, por ejemplo, que zonas con temporadas de lluvias intensas o dificultades de acceso adapten su cronograma sin afectar la calidad del servicio educativo ni el cumplimiento del calendario académico.

¿Qué regiones comienzan clases desde el 19 de enero?

Aunque las fechas exactas pueden variar, varios departamentos y municipios inician el año escolar desde el lunes 19 de enero. Entre ellos se encuentran territorios de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima y algunas ciudades intermedias del país.

Otras zonas, como Bogotá y departamentos del centro y occidente, suelen programar el regreso a las aulas para la semana siguiente, manteniendo un esquema similar en duración y distribución del año lectivo.

¿Cuánto duró el descanso de fin de año para los estudiantes?

El receso de fin de año en los colegios del calendario A se extiende por aproximadamente ocho semanas. Este periodo inició a comienzos de diciembre y se prolonga hasta mediados de este mes, convirtiéndose en uno de los descansos más largos del sistema educativo colombiano.

Este tiempo de pausa está contemplado dentro de la Ley 115 de 1994, que establece un mínimo de 12 semanas de vacaciones estudiantiles al año, distribuidas entre Semana Santa, mitad de año, receso de octubre y vacaciones de fin de ciclo.

¿Cuáles serán los principales recesos del calendario escolar 2026?

Durante el año escolar 2026, los estudiantes contarán con varios periodos de descanso obligatorios. Entre los más importantes se encuentran las vacaciones de mitad de año, que suelen ubicarse entre junio y julio, y la semana de receso escolar del segundo semestre, que se mantiene a nivel nacional.

Estos espacios buscan equilibrar la carga académica, favorecer el bienestar de estudiantes y docentes, y permitir pausas dentro del desarrollo del año lectivo.

¿El calendario escolar 2026 aplica para colegios privados?

Los colegios privados en Colombia no están obligados a seguir exactamente el mismo cronograma que las instituciones oficiales. Sin embargo, deben cumplir con las 40 semanas lectivas exigidas por la ley.

Muchas instituciones privadas adoptan fechas similares al calendario público, aunque pueden adelantar o retrasar el inicio de clases, así como programar actividades académicas internas previas al ingreso de los estudiantes.