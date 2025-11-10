Con el segundo semestre del año llegando a su fin, miles de familias colombianas ya comienzan a planificar el cierre del calendario escolar. Las instituciones educativas del país se preparan para las ceremonias de clausura, las últimas evaluaciones y las actividades de despedida que marcan el cierre del ciclo académico. En medio de ese contexto, el Ministerio de Educación Nacional confirmó que el último día de clases será el 30 de noviembre de 2025, una fecha clave para los colegios públicos y privados que operan bajo el calendario A.

Esta confirmación permite a los padres de familia organizar con anticipación las vacaciones, viajes y compromisos de fin de año. Aunque algunos colegios privados o instituciones con régimen especial pueden realizar ajustes mínimos, el 30 de noviembre se mantiene como la fecha oficial de cierre del año escolar.

A partir del 1° de diciembre, los estudiantes disfrutarán del receso navideño, dando inicio a una de las temporadas más esperadas por toda la comunidad educativa en Colombia.

El Ministerio de Educación confirma la fecha oficial de cierre escolar

El Ministerio de Educación Nacional reiteró que el calendario académico se diseñó para garantizar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas establecidas por la normativa nacional, equilibrando el tiempo de aprendizaje con los periodos de descanso.

Esta programación busca optimizar los procesos pedagógicos y permitir que tanto estudiantes como docentes concluyan el año académico con una adecuada planificación.

Así es el calendario escolar 2025 en Colombia

El calendario escolar del país se organiza con semanas lectivas y recesos ya definidos. Según el Ministerio de Educación, así se desarrollará el ciclo académico 2025:

Semana de receso en octubre: del 6 al 12 de octubre.

Fin de clases: 30 de noviembre de 2025.

Vacaciones de fin de año: a partir del 1° de diciembre de 2025.

Este esquema está pensado para que los estudiantes culminen el año lectivo con un ritmo académico adecuado antes de las festividades de diciembre y el inicio del nuevo ciclo en 2026.

¿Cuándo terminan las clases en 2025?

Con la confirmación del cierre escolar para noviembre, los padres, alumnos y docentes ya pueden organizar las actividades finales del año: actos de grado, fiestas escolares o viajes familiares. El Ministerio recordó que las secretarías de educación departamentales pueden realizar ajustes al calendario únicamente en casos excepcionales, como contingencias climáticas o decisiones locales justificadas.

¿Qué pasa con los colegios privados y los del calendario B?

En la mayoría de los colegios privados que operan bajo el calendario A, las fechas de cierre coinciden con las establecidas por el Gobierno. Sin embargo, las instituciones que siguen el calendario B, que inicia en agosto y termina en junio del año siguiente, mantendrán su propio cronograma académico.

Por este motivo, el Ministerio recomienda a las familias revisar el calendario oficial de cada institución o consultar la Secretaría de Educación local para confirmar las fechas exactas del fin del ciclo lectivo.

Después del 30 de noviembre: vacaciones y cierre administrativo

Una vez concluyan las clases, los estudiantes iniciarán sus vacaciones de fin de año desde el 1° de diciembre hasta mediados de enero de 2026. En el caso de los docentes, el calendario puede incluir algunas semanas adicionales destinadas a actividades administrativas, entrega de informes y jornadas pedagógicas previas a su receso oficial.