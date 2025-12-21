Todas las escuelas del país tendrán que agregar una nueva materia en 2026: es obligatoria y sirve para encontrar trabajo.

A partir de 2026, los colegios públicos de Colombia incorporarán una nueva asignatura obligatoria como parte de una transformación educativa acordada entre el Ministerio de Educación Nacional, la Embajada de la República Federal de Alemania y el Goethe-Institut.

La iniciativa se oficializó a través de un Memorando de Entendimiento, cuyo objetivo principal es impulsar la enseñanza del idioma alemán en el sistema educativo público, ampliando la oferta de lenguas extranjeras en todo el territorio nacional.

Con la implementación de esta materia, el Gobierno busca preparar a los estudiantes para un entorno cada vez más globalizado, incorporando herramientas lingüísticas que hoy son valoradas en ámbitos académicos y laborales.

Se agrega una nueva materia en Colombia. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock PRACH_STOCK

Qué materia se suma y por qué será obligatoria

Según lo informado por el Ministerio de Educación, la nueva asignatura estará enfocada en el aprendizaje del alemán, con contenidos alineados a estándares internacionales de enseñanza de lenguas y con apoyo institucional del Goethe-Institut.

El carácter obligatorio de la materia responde a la intención de garantizar el acceso equitativo a esta formación, independientemente de la región o el contexto socioeconómico de los estudiantes.

Qué oportunidades abre para los estudiantes

Desde la cartera educativa explicaron que el aprendizaje del alemán permitirá a los alumnos:

Acceder a becas, programas de intercambio y formación académica en el exterior.

Mejorar sus posibilidades de inserción laboral en sectores que demandan competencias lingüísticas.

Además, el acuerdo contempla instancias de formación docente y cooperación educativa, con el fin de asegurar una implementación progresiva y sostenida de la materia en las instituciones públicas del país.