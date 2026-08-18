Las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y en la fase de reconstrucción.

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Una primera estimación sobre el impacto material del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ubica en cerca de $30 billones las pérdidas físicas directas registradas en cinco departamentos, de acuerdo con el balance presentado por el presidente Abelardo De La Espriella . La cifra fue calculada por una firma privada y contempla tanto daños en edificaciones como afectaciones en infraestructura.

El cálculo corresponde a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas , territorios que concentran buena parte de las consecuencias del movimiento telúrico de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. El epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó, y el sismo provocó daños en distintos municipios del occidente y centro del país.

¿Cuánto dinero se perdería por los daños del terremoto en Colombia?

Del total estimado de $30 billones, aproximadamente $24,5 billones corresponden a edificaciones, mientras que los $5,5 billones restantes están relacionados con infraestructura .

La cifra todavía no puede considerarse definitiva. El propio Gobierno señaló que se trata de una primera aproximación y que el valor podría cambiar a medida que los equipos técnicos terminen de revisar viviendas, edificios, vías y demás estructuras afectadas.

El impacto también se extiende a servicios esenciales. Los reportes posteriores al terremoto han documentado daños en viviendas, centros de salud, instituciones educativas, carreteras y otras obras necesarias para el funcionamiento de los municipios afectados.

Abelardo De La Espriella confirmó pérdidas por $30 billones y definió los cinco departamentos más afectados. EFE/ John Jairo Bonilla

¿Cuáles son los departamentos más afectados por el terremoto?

Los cinco departamentos incluidos en esta primera estimación económica son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Chocó ocupa un lugar central en la emergencia porque allí se ubicó el epicentro. San José del Palmar, por ejemplo, continúa enfrentando dificultades para recuperar plenamente servicios y comunicaciones, mientras numerosas viviendas presentan daños.

En Valle del Cauca, municipios como Roldanillo también registraron afectaciones considerables. El terremoto comprometió viviendas y edificaciones, además de inmuebles de valor histórico y cultural.

Risaralda y Caldas, por su parte, estuvieron entre las zonas donde se reportaron algunas de las consecuencias más graves desde las primeras horas posteriores al movimiento telúrico. Pereira y Manizales se encuentran entre las ciudades que debieron activar operativos de emergencia y evaluación de estructuras.

Quindío también aparece dentro del grupo de departamentos contemplados en la estimación de pérdidas, un territorio que además mantiene una memoria particular frente a los terremotos debido al desastre ocurrido en el Eje Cafetero en 1999.

¿Cuántas viviendas quedaron afectadas por el terremoto?

El balance divulgado por el Gobierno reportó 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas, aunque las cifras continúan sujetas a actualización mientras avanzan las inspecciones en los territorios.

La dimensión de los daños habitacionales explica una parte importante del costo estimado para la reconstrucción. Miles de hogares deberán afrontar reparaciones, reconstrucción o soluciones de vivienda mientras se normalizan las condiciones en las zonas más golpeadas.

El Gobierno también ha planteado subsidios de arrendamiento y programas de vivienda nueva y mejoramiento para las familias que perdieron sus hogares o que no pueden regresar a sus viviendas debido a los daños.

¿Qué medidas anunció el Gobierno para reconstruir las zonas afectadas?

Ante la magnitud de las pérdidas, el Gobierno anunció una estrategia de reconstrucción que incluye la creación del Fondo Milagro, diseñado para canalizar recursos destinados a recuperar viviendas e infraestructura afectada.

La administración también declaró una emergencia económica con el objetivo de contar con herramientas para responder a las consecuencias del desastre y acelerar las acciones de recuperación.

Entre las medidas anunciadas se encuentran alivios para los hogares afectados, subsidios de arrendamiento, soluciones de vivienda y mecanismos de apoyo para comerciantes y pequeños empresarios que hayan sufrido las consecuencias de la emergencia.

Además, el Ejecutivo busca incorporar al proceso a gobernaciones, alcaldías, empresas constructoras, entidades financieras y aseguradoras. La intención es que la recuperación no se limite a la atención inmediata, sino que avance hacia una reconstrucción de largo plazo.

Con información de EFE.-