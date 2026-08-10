Fuerte sismo sacudió a Colombia hoy 10 de agosto: el Servicio Geológico reportó magnitud 7,4 y epicentro en Chocó

Colombia atraviesa una de las mayores emergencias de los últimos años luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del occidente del país durante la mañana de este lunes. Con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el movimiento telúrico dejó un saldo preliminar de al menos 111 muertos, 88 heridos y severos daños materiales en distintas regiones.

Las autoridades locales continúan trabajando entre los escombros para localizar a personas desaparecidas y asistir a los damnificados. Mientras tanto, los organismos de emergencia mantienen operativos especiales en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Buenaventura , algunas de las zonas más golpeadas por la tragedia.

El balance de víctimas continúa en aumento

El balance oficial del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia este lunes ascendió a 111 muertos y 87 heridos, según informó el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario también confirmó importantes daños materiales en al menos cinco departamentos del país.

Durante una declaración desde Bogotá, De la Espriella detalló que, hasta las 12:30 (hora local), se habían registrado 1.575 viviendas afectadas, de las cuales 37 quedaron completamente destruidas . Además, reportó el colapso de 61 edificios y daños en 18 centros de salud y 52 instituciones educativas.

Cali reportó edificios derrumbados y personas atrapadas

La capital del Valle del Cauca sufrió algunos de los daños más importantes. El alcalde Alejandro Eder aseguró que al menos 20 estructuras colapsaron y que todavía habría personas atrapadas bajo los escombros.

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Los equipos de emergencia trabajan en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos el barrio Capri y la Avenida Roosevelt, donde varias edificaciones resultaron destruidas o sufrieron daños estructurales de consideración.

Ante la magnitud del desastre, el mandatario local solicitó apoyo a Bogotá y Medellín para reforzar las tareas de rescate.

Seis aeropuertos suspendieron sus operaciones

La Aeronáutica Civil informó que los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura permanecerán cerrados temporalmente mientras se realizan inspecciones para determinar el alcance de los daños.

Además, algunas carreteras del occidente colombiano fueron clausuradas por derrumbes y deslizamientos. Uno de los cierres más importantes se registró sobre la vía Cali-Loboguerrero, donde el desprendimiento de rocas obligó a interrumpir el tránsito.

El Gobierno activó un comité de emergencia

Frente a la crisis, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta nacional y anunció que viajará a Pereira para acompañar a las comunidades afectadas.

“ No están solos. El Estado está presente y actuando ”, expresó el mandatario, quien asumió el cargo hace apenas unos días.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto se produjo a las 7:34 de la mañana y alcanzó una magnitud de 7,4, convirtiéndose en uno de los movimientos sísmicos más intensos registrados en el país durante la última década.