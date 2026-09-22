Más de 130 sismos fueron registrados en Chaparral, Tolima, entre la madrugada del domingo 20 de septiembre y las 3:30 de la tarde del lunes 21,

Más de 130 sismos fueron registrados en Chaparral, Tolima, entre la madrugada del domingo 20 de septiembre y las 3:30 de la tarde del lunes 21. La actividad llevó a las autoridades departamentales a activar medidas de prevención en el sur del departamento.

El Servicio Geológico Colombiano informó que los movimientos se concentraron en el municipio de Chaparral. La mayoría tuvo una profundidad superficial, por lo que pudo ser percibida con mayor intensidad por las comunidades cercanas.

La Gobernación del Tolima también anunció la suspensión de las clases presenciales en cuatro municipios. Mientras continúa la evaluación técnica, los estudiantes recibirán actividades mediante guías, clases virtuales y acompañamiento de los docentes.

¿Qué se sabe sobre los sismos registrados en Chaparral?

La Red Sismológica Nacional de Colombia registró más de 130 movimientos entre el 20 y el 21 de septiembre. El SGC señaló que se trata de una actividad sísmica destacada y que continuará con el monitoreo permanente de la zona.

El sismo de mayor magnitud registrado durante la madrugada del domingo ocurrió a las 4:52. El primer reporte indicó una magnitud de 4,4, pero el dato fue ajustado posteriormente a 4,1 después de la revisión técnica de las señales.

Durante esa misma jornada se reportaron otros movimientos de magnitudes menores. Varios tuvieron una profundidad inferior a 30 kilómetros, considerada superficial. Los sismos superficiales suelen sentirse con mayor claridad en los municipios próximos al epicentro.

La actividad continuó durante el martes 22 de septiembre. Ese día, el SGC reportó un nuevo sismo de magnitud 3,8, registrado a las 5:38 de la mañana en Chaparral y con profundidad superficial.

El organismo mantiene actualizados sus reportes y puede modificar los parámetros de los eventos después de analizar la información recogida por la Red Sismológica Nacional.

El Servicio Geológico Colombiano informó que los movimientos se concentraron en el municipio de Chaparral, en Tolima. Redes sociales

¿En qué municipios suspendieron las clases presenciales?

La Gobernación del Tolima anunció la modalidad de escuela en casa en Chaparral, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio. La medida tiene carácter preventivo y busca reducir la circulación de estudiantes, profesores y personal administrativo mientras avanzan las revisiones.

Las instituciones educativas deberán continuar con las actividades académicas mediante guías de trabajo, clases virtuales y otras herramientas definidas por cada establecimiento. La suspensión corresponde a la presencialidad, por lo que no implica la interrupción total del calendario escolar.

La decisión fue adoptada mientras se revisan las condiciones de las sedes educativas y de otras edificaciones que podrían haber sido afectadas por los movimientos. Las autoridades municipales y departamentales trabajan junto con los organismos de gestión del riesgo.

La Gobernación también recomendó a las familias identificar puntos de encuentro y mantener preparados elementos básicos para una emergencia. Entre los artículos sugeridos están agua, linterna, silbato y tapabocas.

¿Qué medidas tomaron las autoridades del Tolima?

La gobernadora Adriana Magali Matiz pidió a los alcaldes activar los consejos municipales de gestión del riesgo y revisar los protocolos de respuesta. También solicitó mantener informadas a las comunidades y definir zonas seguras para eventuales encuentros.

Además, se anunció la conformación de una comisión técnica integrada por funcionarios del Servicio Geológico Colombiano, Cortolima y la administración departamental. El grupo visitará Chaparral para analizar el comportamiento del suelo en el área donde se concentra la actividad sísmica.

El SGC no ha emitido un pronóstico sobre la ocurrencia de un terremoto mayor. La entidad informó que seguirá estudiando la secuencia y que comunicará cualquier novedad relevante por sus canales oficiales.

Las autoridades también mantienen la atención sobre los incendios forestales que afectan al Tolima. La Gobernación reportó focos activos en distintos municipios, entre ellos Chaparral, Prado y Ortega. La situación se sigue atendiendo de manera paralela a la emergencia sísmica.