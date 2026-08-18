El expresidente cuestionó la gestión del Gobierno tras el terremoto y adelantó que buscará responder por los dichos del actual mandatario.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la primera alocución presidencial de Abelardo De La Espriella, realizada este lunes, en la que el mandatario se refirió principalmente a la atención de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y al proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas.

Tras escuchar el mensaje presidencial, Petro cuestionó la actuación del actual Gobierno frente a la tragedia y adelantó que se solicitará el derecho a réplica contemplado por la legislación colombiana. El exmandatario sostuvo que buscará utilizar ese espacio para responder a los planteamientos de De La Espriella.

La controversia también alcanzó la situación del buque hospital Benkos Biohó, una de las embarcaciones destinadas a prestar servicios médicos en zonas con dificultades de acceso. Petro aseguró que durante su administración se había puesto en funcionamiento con personal de salud y cuestionó la gestión del actual Ejecutivo frente a este recurso durante la emergencia.

Petro anuncia que pedirá réplica a Abelardo De La Espriella

A través de una publicación en su cuenta de X, Gustavo Petro señaló que solicitará el derecho a réplica después de la intervención presidencial. Según explicó, pretende responder por distintos canales a las afirmaciones realizadas por Abelardo De La Espriella durante su primera alocución como jefe de Estado.

El expresidente sostuvo que ese espacio serviría para cuestionar lo que considera una respuesta insuficiente frente a las necesidades de las personas afectadas por el terremoto. Además, planteó que la réplica permitiría exponer su propia visión sobre las medidas que deberían adoptarse para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las comunidades damnificadas.

El expresidente cuestionó la gestión del Gobierno tras el terremoto y adelantó que buscará responder por los dichos del actual mandatario. EFE/Ernesto Guzmán Jr

Gustavo Petro cuestionó la respuesta del Gobierno al terremoto

El pronunciamiento de Petro se produjo en medio de las críticas y respuestas políticas que generó la primera alocución de De La Espriella. El presidente había presentado parte de las medidas que implementará su administración para atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el sismo.

En contraste, el exmandatario consideró que la gestión oficial frente a la emergencia ha sido deficiente. Su intención, según explicó, es utilizar la réplica para plantear cuáles deberían ser las prioridades de las autoridades y cuestionar las decisiones adoptadas desde el Gobierno Nacional tras el terremoto.

Petro se refirió al buque hospital Benkos Biohó

La respuesta del expresidente también estuvo relacionada con la visita que Abelardo De La Espriella realizó al buque hospital Benkos Biohó durante su paso por Buenaventura. La embarcación forma parte de la infraestructura disponible para brindar atención médica, especialmente en regiones donde el acceso a los servicios de salud puede resultar complejo.

Petro afirmó que el buque comenzó a operar durante su administración y aseguró que contaba con un equipo médico completo. Según su versión, el Gobierno actual no habría incorporado el personal de salud desde el inicio porque, de acuerdo con el exmandatario, desconocía la existencia de la embarcación.

¿Qué dijo Petro sobre la atención primaria y la prevención?

En su cuestionamiento, el expresidente también puso el foco en el sistema de prevención y atención primaria en salud. Petro sostuvo que existe un deterioro en ese esquema y relacionó esa situación con las dificultades que, a su juicio, se han presentado durante la respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto.

El exmandatario cerró su pronunciamiento con una crítica al nivel de reconocimiento que, según él, ha recibido ese sistema por parte del actual Gobierno. Sus declaraciones agregaron un nuevo capítulo a la disputa política alrededor de la atención de los damnificados y de las medidas que se implementarán para la reconstrucción.