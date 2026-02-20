Colombia terminará la semana con intensas lluvias en gran parte del país. Este viernes 20 de febrero, los modelos atmosféricos y los reportes oficiales indican la intensificación del fuerte temporal con lluvias, tormentas eléctricas y acumulados significativos de agua. La alerta meteorológica fue reportada por el IDEAM, que advierte que el aumento de la nubosidad y la inestabilidad favorecerán precipitaciones persistentes y descargas eléctricas durante gran parte del día y la noche. El temporal se centra en especial en las regiones Andina, Orinoquia, Pacífica, Amazonia y sur del Caribe. Allí se esperan los mayores diluvios, tormentas eléctricas y posibilidad de inundaciones urbanas y crecientes súbitas. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas son: En estos departamentos se esperan aguaceros prolongados, tormentas eléctricas frecuentes y rachas de viento, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos, encharcamientos y afectaciones viales. A pesar de las grandes precipitaciones, Ideam indicó que habrá zonas de Colombia donde las lluvias disminuirán durante la jornada. Las precipitaciones más suaves e intermitentes se concentrarán en: En la zona insular del Caribe colombiano, lluvias ligeras ocasionales durante el día. La capital también sentirá los efectos de esta perturbación atmosférica. En Bogotá, el día estará marcado por lluvias de ligeras a moderadas desde la mañana. Las temperaturas se moverán en un rango aproximado de 9 °C a 18 °C, con una sensación térmica más baja durante los aguaceros. La combinación de lluvia, viento y nubosidad podría generar tráfico lento, encharcamientos y retrasos en el transporte público. El patrón atmosférico indica que las lluvias se extenderán durante buena parte de la semana, con mayor intensidad hacia el final de la semana laboral. La combinación de humedad, calor y nubosidad seguirá alimentando episodios de tormentas y aguaceros fuertes en amplias regiones del país. Para el miércoles 18, sin embargo, se prevé uno de los picos más altos del evento, lo que convierte esta jornada en una de las más críticas del mes en términos de precipitación.