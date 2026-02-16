Desde la madrugada de este lunes 16 de febrero, un fuerte temporal comenzará a afectar a amplias zonas del país con tormentas eléctricas, aguaceros intensos y periodos de diluvio que se extenderán al menos hasta el miércoles. Los modelos meteorológicos anticipan un escenario de alta inestabilidad atmosférica, con acumulados de lluvia elevados, sensación térmica sofocante y ráfagas de viento que pueden provocar emergencias urbanas, deslizamientos y afectaciones en la movilidad. El lunes arranca con ambiente muy húmedo y lluvias desde la madrugada, cuando ya se esperan chubascos con actividad eléctrica. Durante las primeras horas del día se presentarán tormentas intermitentes, con picos de lluvia fuerte hacia la mañana y la noche. A lo largo de la jornada, el termómetro subirá hasta los 31 °C, pero la sensación térmica superará los 33 °C debido a la humedad. En la tarde habrá breves mejoras, con nubes y claros, pero no significará el final del temporal: hacia el final del día regresarán los aguaceros con truenos y descargas eléctricas, acompañados de vientos del noreste y del sur que alcanzarán velocidades cercanas a los 24 km/h. La atmósfera sobre Colombia estará dominada por una combinación peligrosa: altas temperaturas, humedad elevada y corrientes de viento que chocan entre sí. Este cóctel favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, las mismas que producen rayos, lluvias torrenciales y ráfagas fuertes. Además, el aire cálido que se acumula durante el día actúa como combustible para que, al caer la tarde y la noche, se liberen tormentas más violentas, especialmente en zonas urbanas y valles interandinos. El martes 17 será el punto más crítico del episodio. Los pronósticos marcan probabilidad de lluvia del 90 % y acumulados cercanos a los 28 milímetros, una cifra alta para un solo día. Desde la madrugada volverán los chubascos tormentosos, que se mantendrán durante la mañana y la noche. Aunque al mediodía podrían darse pequeños respiros, la sensación de bochorno seguirá siendo intensa, con máximas alrededor de 31 °C y sensación térmica por encima de los 33 °C. Este será el día con mayor riesgo de inundaciones urbanas, caídas de árboles y problemas en vías, especialmente en zonas donde los drenajes están saturados. El miércoles 18 no traerá un alivio real. Aunque el volumen de lluvia será ligeramente menor que el martes, el ambiente seguirá muy inestable, con probabilidad de precipitación del 90 % y acumulados cercanos a los 17 milímetros. Durante la madrugada y la mañana continuarán las tormentas eléctricas, mientras que en la tarde y la noche dominarán lluvias persistentes acompañadas de vientos del suroeste y del noreste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 27 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C, reforzando la sensación de pesadez y humedad. Aunque el temporal tendrá impacto en gran parte del territorio nacional, los mayores riesgos se concentran en: