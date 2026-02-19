Colombia transita una serie de eventos complejos en materia climática. Para este jueves 19 de febrero, los modelos atmosféricos y los reportes oficiales confirman que el fuerte temporal permanecerá en múltiples zonas con lluvias intensas, tormentas eléctricas y acumulados significativos de agua en amplias zonas del país, con especial impacto en el eje Andino y el Pacífico. La alerta meteorológica fue reportada por el IDEAM, que advierte que el aumento de la nubosidad y la inestabilidad favorecerán precipitaciones persistentes y descargas eléctricas durante gran parte del día y la noche. El núcleo más activo del temporal se concentrará en una franja que cruza de norte a sur el país. Allí se esperan los mayores diluvios, tormentas eléctricas y posibilidad de inundaciones urbanas y crecientes súbitas. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas son: En estos departamentos se esperan aguaceros prolongados, tormentas eléctricas frecuentes y rachas de viento, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos, encharcamientos y afectaciones viales. A pesar de las grandes precipitaciones, Ideam indicó que habrá zonas de Colombia donde las lluvias disminuirán durante la jornada. Las precipitaciones más suaves e intermitentes se concentrarán en: En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan condiciones secas. La capital también sentirá los efectos de esta perturbación atmosférica. En Bogotá, el día estará marcado por nubes densas, con 40% de probabilidad de lluvia durante el día y disminuyendo hacia la noche. Las temperaturas se moverán en un rango aproximado de 10 °C a 18 °C, con una sensación térmica más baja durante los aguaceros. La combinación de lluvia, viento y nubosidad podría generar tráfico lento, encharcamientos y retrasos en el transporte público. El patrón atmosférico indica que las lluvias se extenderán durante buena parte de la semana, con mayor intensidad hacia el final de la semana laboral. La combinación de humedad, calor y nubosidad seguirá alimentando episodios de tormentas y aguaceros fuertes en amplias regiones del país. Para el miércoles 18, sin embargo, se prevé uno de los picos más altos del evento, lo que convierte esta jornada en una de las más críticas del mes en términos de precipitación.