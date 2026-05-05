El proceso para obtener el pasaporte colombiano da un giro en 2026 con una decisión del Gobierno que flexibiliza los requisitos y amplía el acceso al trámite en línea. La medida impacta especialmente a quienes necesitan renovar el documento sin acudir a oficinas. Con esta actualización, la Cancillería busca reducir tiempos, filas y costos de desplazamiento, sobre todo para los ciudadanos que residen fuera del país. El cambio ya está en vigor y modifica una condición que antes impedía completar el proceso virtual. La novedad central es que ahora el trámite podrá adelantarse incluso si el documento anterior ya no está vigente, lo que abre la puerta a más usuarios que estaban limitados por esta exigencia. La Resolución 04638 de 2026 redefine las condiciones para solicitar el pasaporte en línea y facilita el acceso a la plataforma digital. Según la entidad, “la presente resolución tiene por objeto flexibilizar los requisitos exigidos en la solicitud del pasaporte en línea, para facilitar el acceso de los connacionales a la plataforma”. A partir de ahora, los colombianos podrán iniciar la renovación sin importar si su documento está vencido, siempre que cumplan con criterios técnicos como haber tenido autenticación biométrica previa y contar con un pasaporte electrónico expedido después de 2017. El nuevo esquema mantiene ciertas condiciones, pero elimina barreras que antes dificultaban el proceso digital. Además, para quienes están en el exterior, se eliminó la obligación de presentar la cédula en consulados si ya existe un registro en el sistema oficial. El procedimiento se realiza completamente en línea hasta la fase de pago, tras la cual el usuario debe acercarse a reclamar el documento cuando sea notificado. El costo del documento varía según el tipo y la región. En Bogotá, el pasaporte ordinario ronda los $190.000, mientras que el ejecutivo supera los $320.000. En otras zonas, el valor puede aumentar por impuestos locales, lo que eleva el precio final dependiendo del departamento.