La cotización deleuro este martes, 5 de mayo de 2026 cerró a 4323.77 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del3,07% en contraste con el precio de apertura. En la última semana la cotización del euro subió 4.74%, pero en el último año registra una variación de -8.05%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y bajas al inicio, luego encadenó varias subidas, tuvo una jornada estable y cerró con dos avances, dejando un balance neto alcista con volatilidad moderada. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser signo de confianza en la economía europea. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 432377.00 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 864754.00 pesos y 500 euros cuestan 2161885.00 pesos, considerando un valor por unidad de 4323.77 pesos.