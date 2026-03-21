El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este sábado 21 de marzo se mantendrá un patrón de lluvias similar al del día anterior, aunque con un ligero incremento en varias regiones del país. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en las regiones Caribe y Andina, así como en zonas dispersas de la Pacífica y en el occidente de la Orinoquía y la Amazonía. Estas condiciones podrían generar afectaciones locales como encharcamientos, crecientes súbitas y dificultades en la movilidad. De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se presentarán en: En otras zonas del territorio nacional también se prevén precipitaciones, aunque de manera más dispersa. Particularmente en sectores de la Pacífica, Orinoquía y Amazonía occidental podrían registrarse lluvias intermitentes durante la jornada. En el archipiélago se esperan lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas durante las primeras horas del día. Posteriormente, predominarán las condiciones de tiempo seco, con cielo parcialmente nublado. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los reportes oficiales y tomar precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: