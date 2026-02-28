Colombia arrancará el fin de semana bajo un escenario climático complejo. Un muro de tormenta cargado de nubosidad densa avanzará durante este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, dejando chubascos tormentosos, ráfagas moderadas y acumulados de lluvia que podrían superar los 20 milímetros en pocas horas. Las precipitaciones iniciarán en la madrugada y se extenderán por intervalos durante todo el día, con riesgo de encharcamientos y afectaciones en zonas urbanas. Se prevén tormentas con cielo cubierto y probabilidad de lluvia del 90 %, acompañadas de actividad eléctrica y sensación térmica que podría descender hasta los 19 °C en algunos sectores. El panorama se mantendrá inestable durante la mañana, con lluvias débiles hacia la mañana, antes de un breve respiro de nubes y claros al mediodía. Sin embargo, en la noche regresarían los chubascos tormentosos con fuerza. El avance del sistema nuboso impactará principalmente municipios de la región Andina y sectores del centro del país. Entre los más expuestos a fuertes lluvias y posibles inundaciones repentinas se encuentran: En estas zonas, los acumulados de agua podrían alcanzar hasta 21 milímetros durante la jornada, especialmente en franjas de la madrugada y la noche. Barrios con drenaje limitado o cercanos a quebradas deberán extremar precauciones. Los momentos más críticos del día estarán concentrados en tres franjas clave: En el resto del país con condiciones secas, predominio de cielo mayormente nublado sin lluvia significativa. Según informó Ideam, el domingo 1 de marzo habrá un incremento en la nubosidad y en las precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia. En la región Caribe y la Orinoquía predominarían condiciones mayormente secas. Sin embargo, las mayores precipitaciones podrían ocurrir con tormentas eléctricas en zonas de Chocó y Valle, pero Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Boyacá, sur de Bolívar y Cesar esperan lluvias ligeras. Sí. La combinación de tormentas eléctricas, alta probabilidad de precipitación (90 %) y acumulados superiores a 20 mm en el día eleva el riesgo de: Las autoridades locales recomiendan evitar transitar por zonas propensas a inundación durante la madrugada y noche, así como revisar techos y desagües en viviendas. En cuanto a ciertas áreas de Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Huila y Córdoba, Ideam prevé lloviznas. Mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera nubosidad variable, con predominio de tiempo seco.