El clima en Colombia se presenta un tanto inestable en las últimas horas. Mientras algunas regiones siguen con cielo parcialmente despejado, otras ya registran lluvias intensas con actividad eléctrica que anticipa un escenario más complejo. El contraste entre zonas secas y tormentas activas comienza a expandirse en el territorio. En las últimas horas, se detectaron precipitaciones moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en puntos específicos del país. Sin embargo, lo más relevante no es lo que ya ocurrió, sino lo que está por desarrollarse. El patrón climático indica que las tormentas podrían intensificarse en varias regiones. El informe del IDEAM no habla de un evento aislado. Por el contrario, describe un comportamiento atmosférico que se distribuye en distintas zonas y momentos del día. Las tormentas no serán constantes, pero sí repetitivas y con picos de intensidad bien definidos. Las tormentas en Colombia ya se han manifestado en regiones específicas. Según el informe, se registraron lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica en el centro y sur de Chocó, así como en el occidente de Cundinamarca. Estas zonas presentan condiciones propicias para la continuidad del fenómeno. Además, otras áreas del país muestran señales claras de inestabilidad. Regiones como Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Putumayo y Guaviare han registrado lluvias entre ligeras y moderadas, lo que indica una expansión progresiva del sistema de tormentas. En la región Caribe, aunque predomina el tiempo seco, también se prevén lluvias en sectores específicos. Las zonas más afectadas serán: En estos lugares, las precipitaciones pueden intensificarse dependiendo del momento del día, lo que aumenta la probabilidad de tormentas eléctricas. El informe es claro respecto a la duración de las tormentas en Colombia: el pronóstico está definido para un período de 24 horas, con variaciones en intensidad según la franja horaria. No se trata de lluvias constantes, sino de episodios que se repiten a lo largo del día. Los momentos críticos están bien identificados. Las precipitaciones más intensas, con mayor probabilidad de tormentas eléctricas, se concentrarán en: Durante estas horas, las lluvias tienden a fortalecerse y a cubrir más territorio, especialmente en regiones donde ya se registraron eventos previos. En zonas marítimas y costeras, el informe también advierte condiciones de tiempo lluvioso con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que puede extender el impacto más allá del territorio continental. Esto refuerza la idea de un fenómeno activo, con múltiples focos y evolución constante.