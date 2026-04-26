Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse con anticipación para la caducidad de su licencia de conducción. La normativa actual establece la necesidad de evidenciar aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante la realización de un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Por otro lado, el Ministerio de Transporte determina, a través de la Resolución 217 de 2014, las pautas para la obtención de estos certificados de aptitud, así como los aspectos que deben evaluarse (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta normativa resulta aplicable a todos los conductores y adquiere particular importancia en la etapa avanzada de la vida, dada la reducción en los períodos de validez. Si el certificado no está registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las autoridades competentes no podrán llevar a cabo la renovación del documento. Esta información es corroborada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que además validan el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas. Para llevar a cabo la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya expirado, la solicitud será rechazada. Adicionalmente, es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago). Es importante considerar un aspecto operativo que frecuentemente se pasa por alto: el certificado médico posee una vigencia máxima de 6 meses; si transcurre dicho período sin finalizar el trámite, será necesario repetir los exámenes. Servicio particular (A y B): Servicio público (C): No existe una “edad límite” que impida la renovación por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad establecida. En Bogotá, para el año 2026, la Ventanilla Única de Servicios ha establecido las siguientes tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta, sujeto a posibles actualizaciones locales. Se recomienda consultar el tarifario vigente antes de asistir a su cita. El CRC tiene como finalidad garantizar que el conductor conserve condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean adecuadas para una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 proporciona el marco técnico necesario para la realización de estos exámenes y la emisión del certificado. Si el resultado no es apto, el sistema impedirá la renovación de la licencia hasta que se satisfagan las condiciones determinadas por el profesional, que pueden incluir tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas.