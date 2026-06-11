Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 11 de junio de 2026 llegó a 4042.79 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,89%.

En el mercado del Euro, la cotización cayó un 1,31% en la última semana y acumula un descenso del 13,28% en el último año, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó subidas y bajadas con predominio de descensos (6 frente a 4) y sin sesiones estables, lo que indica un sesgo general bajista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado y una posible recuperación de la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 4042.79 pesos colombianos, es de 404279 pesos; 200 euros cuestan 808558 pesos y 500 euros, 2021395 pesos.