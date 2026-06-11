Este jueves, 11 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 684.54156 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,7%.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió -1.11% en la última semana y -7.04% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real cayó cuatro jornadas seguidas, se estabilizó dos, repuntó dos y volvió a retroceder en las dos finales, cerrando con balance neto a la baja.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia ascendente en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda está ganando valor y podría indicar una recuperación económica o un aumento en la demanda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 68454.15833039111 pesos colombianos; 200 reales cuestan 136908.31666078222 pesos colombianos y 500 reales cuestan 342270.79165195555 pesos colombianos.