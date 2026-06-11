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Este jueves, 11 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 684.54156 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,7%.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió -1.11% en la última semana y -7.04% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

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La cotización de las principales divisas en Colombia.
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Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real cayó cuatro jornadas seguidas, se estabilizó dos, repuntó dos y volvió a retroceder en las dos finales, cerrando con balance neto a la baja.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

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La cotización del Real muestra una tendencia ascendente en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda está ganando valor y podría indicar una recuperación económica o un aumento en la demanda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 68454.15833039111 pesos colombianos; 200 reales cuestan 136908.31666078222 pesos colombianos y 500 reales cuestan 342270.79165195555 pesos colombianos.