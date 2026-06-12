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Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números sorteados de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 11 de junio de 2026,
Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 30, fueron 1577.
Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 11 de junio de 2026
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 1577, serie 30
- Mega Gordo de $ 500 millones: 6338, serie 359
- Súper Gordo de $ 250 millones: 4630, serie 98.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- N° 5961, serie 183
- N° 1852, serie 271
- N° 1377, serie 453
- N° 925, serie 56
- N° 3859, serie 374
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 6300, serie 91
- 7209, serie 220
- 1278, serie 223
- 1692, serie 161
- 7776, serie 337
- 8022, serie 402
- 756, serie 321
- 1313, serie 380
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 3269, serie 423
- 3817, serie 37
- 8851, serie 122
- 695, serie 321
- 1813, serie 27
- 1343, serie 413
- 5365, serie 375
- 3801, serie 119
- 7036, serie 223
- 6403, serie 113.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por múltiples circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Lotería?
El artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece que el afortunado podrá presentar el billete de juego para su posterior cobro en un periodo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo.
Por otro lado, los jugadores que tengan que reclamar un premio adicional (Lanzamiento adicional, Raspa y Gana) necesitan presentar el recibo de juego para su pago, en un plazo máximo de tres meses, ya que vencido ese término opera la prescripción extintiva del derecho.
Recomendaciones para los apostadores
Fija límites claros de tiempo y dinero, no apuestes para evadir problemas y sustituye el juego por actividades saludables.
Comparte tus metas con alguien de confianza, usa bloqueadores de apuestas y, ante señales de riesgo, busca apoyo a tiempo.