Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números sorteados de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 11 de junio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 30, fueron 1577.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 11 de junio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 1577, serie 30

Mega Gordo de $ 500 millones: 6338, serie 359

Súper Gordo de $ 250 millones: 4630, serie 98.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 5961, serie 183

N° 1852, serie 271

N° 1377, serie 453

N° 925, serie 56

N° 3859, serie 374

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

6300, serie 91

7209, serie 220

1278, serie 223

1692, serie 161

7776, serie 337

8022, serie 402

756, serie 321

1313, serie 380

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

3269, serie 423

3817, serie 37

8851, serie 122

695, serie 321

1813, serie 27

1343, serie 413

5365, serie 375

3801, serie 119

7036, serie 223

6403, serie 113.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 11 de junio de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por múltiples circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Lotería?

El artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece que el afortunado podrá presentar el billete de juego para su posterior cobro en un periodo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo.

Por otro lado, los jugadores que tengan que reclamar un premio adicional (Lanzamiento adicional, Raspa y Gana) necesitan presentar el recibo de juego para su pago, en un plazo máximo de tres meses, ya que vencido ese término opera la prescripción extintiva del derecho.

Recomendaciones para los apostadores

Fija límites claros de tiempo y dinero, no apuestes para evadir problemas y sustituye el juego por actividades saludables.

Comparte tus metas con alguien de confianza, usa bloqueadores de apuestas y, ante señales de riesgo, busca apoyo a tiempo.