Educación decretó el cierre masivo de todas las escuelas el próximo lunes 15: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria (Fuente: edición propia).

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El Ministerio de Educación dejó en firme el cierre de todas las escuelas este lunes 15 de junio, en el marco del feriado nacional del Sagrado Corazón.

La decisión implica la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales, y se enmarca dentro del calendario oficial de festivos que rige para todo el territorio colombiano.

La jornada no lectiva aplica para los colegios privados que operan bajo el calendario B -cuyo ciclo inicia entre agosto y septiembre y finaliza entre junio y julio del año siguiente- y responde a la normativa que regula los días festivos nacionales, los cuales deben ser respetados por el sistema educativo, sin afectar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias.

¿Por qué no habrá clases el lunes 15 de junio?

El lunes 15 de junio fue declarado feriado nacional por la celebración del Sagrado Corazón, una de las festividades religiosas con mayor arraigo en el país.

Aunque actualmente es reconocido principalmente como un festivo dentro del calendario laboral, su origen está vinculado a una tradición católica centenaria que durante décadas tuvo una fuerte influencia en la identidad nacional.

La fecha también marca uno de los puentes festivos más importantes del primer semestre, impulsando los viajes, el comercio y las actividades familiares en distintas regiones del territorio colombiano.

El descanso se disfrutará el lunes 15 de junio de 2026.

¿Qué niveles educativos no tendrán clases el 15 de junio?

El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales del calendario B en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional.

Las secretarías de educación territoriales deberán garantizar que esta suspensión no afecte el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley.

¿Cuándo se reanudarán las clases tras el feriado?

Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el martes 16 de junio o en la fecha que cada secretaría de educación haya establecido como inicio formal del año escolar. El lunes 15 no será recuperado como día lectivo, ya que el calendario contempla este tipo de suspensiones por festivos nacionales.

Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar horarios y fechas específicas de inicio de clases.

¿Cuáles son los próximos festivos en 2026?

Después del lunes 15 de junio, todavía quedan varias fechas festivas que generarán interrupciones en las actividades académicas durante 2026: