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Este miércoles, 10 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 685.91235 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,26%.

La cotización del Real mostró una caída semanal (-90.93%) y una depreciación anual (-599.52%), evidenciando una tendencia bajista.

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La cotización de las principales divisas en Colombia.
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Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real mostró una breve alza inicial, luego una racha de cuatro caídas, dos jornadas sin cambios, dos repuntes y un cierre con leve retroceso, dejando un balance ligeramente negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.09%, es menor que la volatilidad anual del 15.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

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La cotización de la moneda Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 68591.23339585066 pesos colombianos; 200 reales cuestan 137182.46679170132 pesos colombianos y 500 reales cuestan 342956.1669792533 pesos colombianos.