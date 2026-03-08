En medio de la jornada electoral en Colombia, una cifra comenzó a circular entre autoridades y organismos de control: miles de millones de pesos en efectivo incautados que podrían estar vinculados con delitos electorales. El hallazgo encendió alertas dentro del Gobierno y reabrió el debate sobre el uso de dinero durante los procesos de votación. Mientras millones de ciudadanos acuden a las urnas para participar en las elecciones legislativas de Colombia, las autoridades mantienen operativos para detectar irregularidades. Entre las principales preocupaciones aparece la compra de votos, una práctica que históricamente ha sido investigada durante las jornadas electorales en distintas regiones del país. En este contexto, el Ministerio de Defensa reveló información sobre operativos recientes que derivaron en incautaciones millonarias. La cifra total y las decisiones que analiza el Gobierno para evitar estos delitos comenzaron a generar preguntas sobre el movimiento de dinero en efectivo durante las elecciones. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las autoridades incautaron $3.626 millones que estarían relacionados con la compra de votos en el marco de las elecciones legislativas realizadas el 8 de marzo en Colombia. La información fue entregada durante declaraciones a la prensa desde Corferias, en Bogotá. Según explicó el funcionario, las incautaciones son el resultado de operativos desarrollados en varios puntos del país en los días previos a la jornada electoral. Las autoridades buscan identificar posibles redes dedicadas a delitos electorales como la compra de votos. Entre los principales decomisos reportados se encuentran $632 millones incautados en Bogotá, $434 millones en Montería, $275 millones en Sincelejo, $243 millones en Puerto Triunfo, $212 millones en La Pintada y $150 millones en Apartadó, en la región de Urabá. De acuerdo con el balance oficial, hasta el momento se han realizado 68 capturas relacionadas con delitos electorales, aunque solo dos personas permanecen bajo medida de aseguramiento intramural, mientras que los demás casos continúan en proceso de investigación por parte de las autoridades. Tras analizar la situación junto al presidente Gustavo Petro y distintos organismos de control, el Gobierno también evalúa implementar una medida adicional para reducir los riesgos de compra de votos: limitar el movimiento de dinero en efectivo durante las elecciones. La propuesta surgió luego de revisar el aumento del flujo de efectivo detectado en los operativos de seguridad. Según explicó el ministro de Defensa, se estudia la posibilidad de restringir transacciones en efectivo superiores a cinco millones de pesos durante los periodos electorales. La medida se plantearía de manera similar a otras restricciones que ya existen en las jornadas electorales, como la ley seca o las limitaciones al porte de armas, que buscan garantizar condiciones de seguridad y transparencia durante las votaciones. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de vigilancia en distintos puntos del país para detectar posibles esquemas de compra de votos. La presencia de policías, fiscales y organismos de control busca evitar que el flujo irregular de dinero afecte el desarrollo de las elecciones legislativas en Colombia.