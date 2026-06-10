Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 10 de junio de 2026 llegó a 4096.02 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,19%.

En el mercado del Euro, la cotización registró una ligera caída semanal de -0.28% y un descenso anual de -12.09%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y bajas casi a diario, con una caída en la novena jornada y un repunte final; el saldo acumulado fue neutral, sin días de estabilidad pero con elevada volatilidad.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia ascendente. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en comparación con días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 409,602.00 pesos colombianos, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4,096.02 pesos colombianos; además, 200 euros costarán 819,204.00 pesos colombianos y 500 euros costarán 2,048,010.00 pesos colombianos.