Ratificado por Prosperidad Pública: el puntaje en el Sisbén que requiere para obtener subsidios en 2026 (Fuente: edición propia).

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Desde hace varias décadas, este sistema ha evolucionado para reflejar con mayor precisión las condiciones de vida de la población. La metodología actual ya no se limita a un número único, sino que establece una categorización que busca identificar niveles de pobreza, vulnerabilidad y capacidad de generación de ingresos, un cambio que redefine la asignación de beneficios sociales.

El Sisbén continúa siendo durante este año la principal herramienta del Estado colombiano para organizar a los hogares según su realidad económica y determinar el acceso a subsidios del Gobierno Nacional. Estar correctamente registrado y clasificado tiene un impacto significativo para millones de personas que esperan recibir transferencias o apoyos a lo largo del 2026.

Guía para entender la clasificación del Sisbén IV

Con la implementación del Sisbén IV, el anterior esquema de clasificación por puntajes ha quedado obsoleto. Ahora, los hogares son organizados en grupos categorizados mediante letras, un modelo que permite una focalización más efectiva de los programas sociales gestionados por entidades como Prosperidad Social.

Este sistema analiza diversas variables socioeconómicas y asigna a cada hogar un grupo específico. La asignación de este grupo es determinante para establecer si un individuo puede ser priorizado en programas de transferencias monetarias, apoyos condicionados u otras iniciativas de protección social que permanecerán operativas durante este año.

Quiénes acceden a subsidios: los grupos clave

Los grupos se dividen en subgrupos que perfeccionan la categorización. Por tal motivo, es fundamental mantener actualizada la información en el Sisbén, lo cual será decisivo para aquellos que buscan acceder a apoyos económicos en 2026 y evitar la exclusión de programas sociales.

Los grupos se clasifican de la siguiente manera: