El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), ha abierto los procesos de inscripción para nuevos beneficiarios durante el año 2026. Esta iniciativa está dirigida a personas mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, quienes carecen de una pensión y requieren un ingreso mensual que les proporcione apoyo. Las autoridades locales en diferentes municipios del país continúan habilitando cupos conforme a la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de los criterios establecidos a nivel nacional, según la información recopilada por Wintor ABC. Para ser considerado en la lista de potenciales beneficiarios, los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones esenciales establecidas por Prosperidad Social: La documentación requerida para la inscripción incluye, como único requisito indispensable, la cédula de ciudadanía original. Sin embargo, en determinados municipios, pueden solicitarse los siguientes documentos adicionales: Desde Prosperidad Social señalaron que en los próximos días se informarán las fechas exactas de dispersión, así como los puntos y canales habilitados en cada municipio. El programa Colombia Mayor iniciará el trámite de transferencias a partir del 27 de febrero de 2026. En esta ocasión se aplicará un ciclo doble de pago, lo que significa que los beneficiarios recibirán dos giros acumulados en un mismo periodo. Esta medida busca compensar los ajustes en el contrato del operador logístico y asegurar que los recursos lleguen completos. El monto del subsidio está determinado por la edad del beneficiario y su lugar de residencia: