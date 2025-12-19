Banco Agrario otorgará 500.000 pesos en diciembre a los colombianos que cumplan este requisito (Fuente: archivo).

El programa Renta Ciudadana, orientado a los hogares que atraviesan escenarios de vulnerabilidad, tiene como propósito central garantizar un respaldo económico que ayude a fortalecer su bienestar y condiciones de vida. En este marco, el Banco Agrario es la entidad responsable de realizar los desembolsos.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) avanza con la organización del cronograma de pagos correspondiente a los meses finales de 2025, brindando previsibilidad y seguridad a miles de beneficiarios que dependen de estos apoyos monetarios.

Renta Ciudadana en 2025: cuánto entrega Prosperidad Social

Renta Ciudadana continúa en 2025 como el principal esquema de asistencia económica que Colombia destina a personas en situación de vulnerabilidad financiera. Prosperidad Social gira montos que van desde 220.000 hasta 500.000 pesos colombianos en cada ciclo.

Estos recursos están dirigidos a hogares priorizados de acuerdo con el Sisbén IV. La dispersión de los incentivos queda a cargo del Banco Agrario, entidad que coordina la entrega de los fondos en todo el territorio nacional.

Banco Agrario entregará 500.000 pesos en diciembre a los ciudadanos que figuren en esta lista única (Fuente: archivo).

Cómo verificar si eres beneficiario de Renta Ciudadana con tu cédula

Renta Ciudadana es un programa de apoyo monetario impulsado por el Gobierno Nacional. Para comprobar si una persona aparece como beneficiaria, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

Elegir la opción “Renta Ciudadana” y seleccionar “Consulta de beneficiarios”.

Digitar el número de cédula en el formulario habilitado.

Consultar la información para conocer el estado actual del subsidio.

Este programa busca garantizar un ingreso básico a los hogares en pobreza extrema, reforzando su estabilidad económica y fomentando la inclusión social.

Calendario de pagos de Renta Ciudadana: fechas confirmadas para el sexto ciclo

El Banco Agrario confirmó que el sexto ciclo de pagos de Renta Ciudadana se desarrolla entre el 10 y el 21 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo informado por la entidad en sus canales oficiales y plataformas digitales. Este aviso dio claridad a las familias beneficiarias que aguardaban el nuevo giro.

En cada etapa de pago se recomienda que los participantes del programa sigan atentos a los comunicados oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario para garantizar el acceso oportuno a los recursos.

Requisito indispensable para seguir recibiendo Renta Ciudadana

Mantener actualizada la información en el Sisbén es un requisito clave para que los hogares continúen recibiendo los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Esto incluye verificar datos personales, dirección, composición del hogar y situación socioeconómica.

Banco Agrario se encarga de distribuir los pagos de subsidios en Colombia (Fuente: archivo).

Prosperidad Social utiliza esta base de datos para definir la permanencia de los beneficiarios y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los requieren. Quienes no actualicen su información corren el riesgo de salir de la focalización de los subsidios.