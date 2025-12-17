En esta noticia

El Banco Agrario es una de las entidad financieras más importantes en Colombia: si bien es un simple banco, forma parte de la administración y entrega de muchos de los subsidios en el país. En este marco, ¿cuál es el requisito máximo para cobrar las asistencias económicas del Gobierno?

Las personas que se encuentren bancarizadas y reciban sus ingresos subsidiados deberán cumplir con una condición obligatoria: estar registrados en el sistema Sisbén IV, una estructura organizada por el gobierno nacional que divide a la población en categorías según su ingreso socioeconómico.

Es por eso que es importante que, como beneficiario, tengas todos los datos actualizados dentro de este sistema para cobrar tu subsidio en tiempo y forma a través del Banco Agrario. Además, si bien esta es una condición que cruza a todas las asistencias económicas, deberás cumplir con los requisitos puntuales que pide cada subsidio.

El Banco Agrario de Colombia administra gran parte de los subsidios. (Fuente: archivo)
¿Qué otros beneficios sociales están disponibles a través del Banco Agrario?

El Banco Agrario, además de ser el canal principal para el pago de programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor, participa activamente de la distribución de otros beneficios sociales promovidos por el Gobierno como el Ingreso Solidario (cuando estuvo activo) y programas de apoyo al campo.

El Banco Agrario ofrece también herramientas para facilitar la bancarización de los beneficiarios como cuentas de ahorro simplificadas sin cuota de manejo, tarjetas débito y acceso a corresponsales bancarios en zonas donde no hay sucursales físicas, entre otros recursos.

Banco Agrario: ¿cómo puedo actualizar mis datos de contacto para recibir notificaciones de pago?

Para actualizar tus datos de contacto con el Banco Agrario y asegurarte de recibir notificaciones sobre pagos de programas sociales, podés hacerlo directamente en la página web oficial del banco o acercándote a una de sus oficinas.

En línea, deberás ingresar con tu número de cédula en la sección habilitada para beneficiarios de transferencias y seguir los pasos para registrar o modificar tu número de celular y correo electrónico. Este proceso es clave para mantenerte informado sobre fechas de pago, lugares de cobro y cualquier novedad relacionada con los programas en los que estás inscrito.