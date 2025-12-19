Las entidades bancarias anunciaron cierre total de oficinas durante el festivo nacional (Fuente: archivo).

El arranque de enero llegará con una suspensión total de la atención bancaria presencial en todo el país.

El sistema financiero confirmó que el jueves 1 de enero no habrá atención al público en ninguna sucursal bancaria de Colombia, una decisión que implica el cierre de oficinas, la cancelación de trámites presenciales y la imposibilidad de realizar operaciones en ventanilla.

La medida aplica para todas las entidades, sin excepciones, y responde al carácter de festivo nacional por Año Nuevo.

En una fecha clave para pagos, retiros y ajustes financieros tras el cierre de año, los bancos reiteraron el llamado a los usuarios para que organicen con anticipación sus movimientos de dinero y utilicen los canales digitales habilitados durante la jornada.

¿Por qué los bancos no abren el 1 de enero en Colombia?

El 1 de enero es un festivo nacional obligatorio, por lo que el cierre de los bancos no corresponde a una decisión aislada ni extraordinaria. De acuerdo con la normativa vigente y el calendario oficial, ese día no se presta atención bancaria presencial en ninguna parte del país.

El cierre incluye:

Sucursales bancarias tradicionales

Oficinas en centros comerciales

Puntos de atención empresarial

Oficinas especializadas y preferenciales

Esta suspensión se aplica todos los años y hace parte del funcionamiento regular del sistema financiero en días festivos.

Todos los bancos cierran sus puertas el 1 de enero: no habrá atención al público ni operaciones en ventanilla. ChatGPT

¿Habrá atención al público en bancos el 1 de enero?

No. El 1 de enero no habrá atención al público en bancos, cooperativas financieras ni compañías de financiamiento que operen con oficinas físicas en Colombia. Durante esa jornada no será posible realizar:

Retiros o consignaciones en ventanilla

Apertura de cuentas o productos financieros

Entrega de tarjetas, chequeras o documentos

Trámites que requieran validación presencial

Asesorías comerciales en oficina

La atención presencial se retomará el siguiente día hábil, según el horario habitual de cada entidad bancaria.

¿Qué operaciones bancarias sí funcionarán el 1 de enero?

Aunque las oficinas estarán cerradas, el sistema financiero no se detiene por completo. Durante el 1 de enero seguirán habilitados varios canales alternativos:

Cajeros automáticos para retiros y consultas

Banca virtual para transferencias y pagos

Aplicaciones móviles de los bancos

Pagos con tarjetas débito y crédito en comercios

Transferencias entre cuentas del mismo banco

En el caso de los corresponsales bancarios, su operación dependerá del horario del establecimiento donde estén ubicados, ya que muchos comercios reducen su jornada o cierran durante el festivo.

¿Qué trámites no se podrán hacer el 1 de enero en Colombia?

El cierre bancario del 1 de enero suspende por completo los trámites presenciales. Entre los más afectados están:

Retiros de grandes sumas de efectivo

Cambio o cobro de cheques de gerencia

Actualización de datos que exige presencia física

Solicitudes de productos financieros en oficina

Asesorías personalizadas con ejecutivos

Por esta razón, las entidades recomiendan no dejar diligencias importantes para esa fecha y anticiparse al cierre.