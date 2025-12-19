En esta noticia

El arranque de enero llegará con una suspensión total de la atención bancaria presencial en todo el país.

El sistema financiero confirmó que el jueves 1 de enero no habrá atención al público en ninguna sucursal bancaria de Colombia, una decisión que implica el cierre de oficinas, la cancelación de trámites presenciales y la imposibilidad de realizar operaciones en ventanilla.

La medida aplica para todas las entidades, sin excepciones, y responde al carácter de festivo nacional por Año Nuevo.

En una fecha clave para pagos, retiros y ajustes financieros tras el cierre de año, los bancos reiteraron el llamado a los usuarios para que organicen con anticipación sus movimientos de dinero y utilicen los canales digitales habilitados durante la jornada.

¿Por qué los bancos no abren el 1 de enero en Colombia?

El 1 de enero es un festivo nacional obligatorio, por lo que el cierre de los bancos no corresponde a una decisión aislada ni extraordinaria. De acuerdo con la normativa vigente y el calendario oficial, ese día no se presta atención bancaria presencial en ninguna parte del país.

El cierre incluye:

  • Sucursales bancarias tradicionales
  • Oficinas en centros comerciales
  • Puntos de atención empresarial
  • Oficinas especializadas y preferenciales

Esta suspensión se aplica todos los años y hace parte del funcionamiento regular del sistema financiero en días festivos.

Todos los bancos cierran sus puertas el 1 de enero: no habrá atención al público ni operaciones en ventanilla.
¿Habrá atención al público en bancos el 1 de enero?

No. El 1 de enero no habrá atención al público en bancos, cooperativas financieras ni compañías de financiamiento que operen con oficinas físicas en Colombia. Durante esa jornada no será posible realizar:

  • Retiros o consignaciones en ventanilla
  • Apertura de cuentas o productos financieros
  • Entrega de tarjetas, chequeras o documentos
  • Trámites que requieran validación presencial
  • Asesorías comerciales en oficina

La atención presencial se retomará el siguiente día hábil, según el horario habitual de cada entidad bancaria.

¿Qué operaciones bancarias sí funcionarán el 1 de enero?

Aunque las oficinas estarán cerradas, el sistema financiero no se detiene por completo. Durante el 1 de enero seguirán habilitados varios canales alternativos:

En el caso de los corresponsales bancarios, su operación dependerá del horario del establecimiento donde estén ubicados, ya que muchos comercios reducen su jornada o cierran durante el festivo.

¿Qué trámites no se podrán hacer el 1 de enero en Colombia?

El cierre bancario del 1 de enero suspende por completo los trámites presenciales. Entre los más afectados están:

  • Retiros de grandes sumas de efectivo
  • Cambio o cobro de cheques de gerencia
  • Actualización de datos que exige presencia física
  • Solicitudes de productos financieros en oficina
  • Asesorías personalizadas con ejecutivos

Por esta razón, las entidades recomiendan no dejar diligencias importantes para esa fecha y anticiparse al cierre.