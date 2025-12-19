En esta noticia
El arranque de enero llegará con una suspensión total de la atención bancaria presencial en todo el país.
El sistema financiero confirmó que el jueves 1 de enero no habrá atención al público en ninguna sucursal bancaria de Colombia, una decisión que implica el cierre de oficinas, la cancelación de trámites presenciales y la imposibilidad de realizar operaciones en ventanilla.
La medida aplica para todas las entidades, sin excepciones, y responde al carácter de festivo nacional por Año Nuevo.
En una fecha clave para pagos, retiros y ajustes financieros tras el cierre de año, los bancos reiteraron el llamado a los usuarios para que organicen con anticipación sus movimientos de dinero y utilicen los canales digitales habilitados durante la jornada.
¿Por qué los bancos no abren el 1 de enero en Colombia?
El 1 de enero es un festivo nacional obligatorio, por lo que el cierre de los bancos no corresponde a una decisión aislada ni extraordinaria. De acuerdo con la normativa vigente y el calendario oficial, ese día no se presta atención bancaria presencial en ninguna parte del país.
El cierre incluye:
- Sucursales bancarias tradicionales
- Oficinas en centros comerciales
- Puntos de atención empresarial
- Oficinas especializadas y preferenciales
Esta suspensión se aplica todos los años y hace parte del funcionamiento regular del sistema financiero en días festivos.
¿Habrá atención al público en bancos el 1 de enero?
No. El 1 de enero no habrá atención al público en bancos, cooperativas financieras ni compañías de financiamiento que operen con oficinas físicas en Colombia. Durante esa jornada no será posible realizar:
- Retiros o consignaciones en ventanilla
- Apertura de cuentas o productos financieros
- Entrega de tarjetas, chequeras o documentos
- Trámites que requieran validación presencial
- Asesorías comerciales en oficina
La atención presencial se retomará el siguiente día hábil, según el horario habitual de cada entidad bancaria.
¿Qué operaciones bancarias sí funcionarán el 1 de enero?
Aunque las oficinas estarán cerradas, el sistema financiero no se detiene por completo. Durante el 1 de enero seguirán habilitados varios canales alternativos:
- Cajeros automáticos para retiros y consultas
- Banca virtual para transferencias y pagos
- Aplicaciones móviles de los bancos
- Pagos con tarjetas débito y crédito en comercios
- Transferencias entre cuentas del mismo banco
En el caso de los corresponsales bancarios, su operación dependerá del horario del establecimiento donde estén ubicados, ya que muchos comercios reducen su jornada o cierran durante el festivo.
¿Qué trámites no se podrán hacer el 1 de enero en Colombia?
El cierre bancario del 1 de enero suspende por completo los trámites presenciales. Entre los más afectados están:
- Retiros de grandes sumas de efectivo
- Cambio o cobro de cheques de gerencia
- Actualización de datos que exige presencia física
- Solicitudes de productos financieros en oficina
- Asesorías personalizadas con ejecutivos
Por esta razón, las entidades recomiendan no dejar diligencias importantes para esa fecha y anticiparse al cierre.