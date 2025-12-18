Si el dinero no se reclama dentro del plazo establecido, el pago se cancela y los recursos regresan a Prosperidad Social. (Fuente: Archivo)

Durante diciembre, el Banco Agrario de Colombia avanza con el último ciclo de pagos de Renta Ciudadana, uno de los programas sociales administrados por el Departamento de Prosperidad Social. En este contexto, miles de beneficiarios deben prestar especial atención a la modalidad de cobro asignada para no perder el dinero correspondiente a este período.

El monto del subsidio puede alcanzar los $220.000, o más, pero no todos los hogares acceden al pago de la misma manera. Mientras algunos reciben el dinero de forma automática a través de cuentas bancarias o billeteras digitales, otros deben realizar un trámite presencial obligatorio para poder cobrarlo.

Desde Prosperidad Social se advirtió que no reclamar el giro dentro del plazo habilitado implica la cancelación del pago, ya que los recursos no cobrados son devueltos al programa. Por ese motivo, se recomienda verificar con antelación el estado del beneficio y las fechas de pago establecidas.

¿Quiénes deben realizar un trámite para cobrar Renta Ciudadana en diciembre?

Deben realizar un trámite los beneficiarios de Renta Ciudadana que reciben el subsidio mediante giro físico, una modalidad destinada principalmente a personas no bancarizadas o sin acceso a medios digitales. En estos casos, el pago no se acredita automáticamente y requiere una acción directa por parte del titular.

El beneficiario debe acercarse personalmente a los puntos autorizados por el Banco Agrario, presentando su documento de identidad original. El lugar y la fecha de cobro varían según la zona y el cronograma definido por Prosperidad Social.

No cumplir con este paso dentro del período habilitado implica que el dinero no queda acumulado ni puede reclamarse más adelante, ya que el giro se cancela una vez vencido el plazo oficial.

El pago de Renta Ciudadana puede alcanzar los $220.000 y corresponde al último ciclo del año administrado por Prosperidad Social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si no se reclama el giro físico del Banco Agrario?

Si el beneficiario no se presenta a cobrar el giro físico en las fechas indicadas, el pago de Renta Ciudadana se da de baja automáticamente. En ese caso, los fondos regresan al Departamento de Prosperidad Social y el hogar pierde el derecho a ese ciclo de pago.

Esta situación no solo afecta el ingreso correspondiente a diciembre, sino que también puede generar confusión sobre futuros desembolsos, ya que el sistema registra el pago como no cobrado.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan no esperar hasta el último día y verificar con anticipación si existe un giro disponible antes de acudir al punto de pago.

¿Cómo saber si se tiene un pago de Renta Ciudadana pendiente?

Para saber si se tiene un pago pendiente, el beneficiario debe consultar los canales oficiales del Banco Agrario o de Prosperidad Social, donde se informa la modalidad de cobro, el monto asignado y el lugar habilitado para retirar el dinero.

La verificación previa es clave para evitar traslados innecesarios y confirmar que el giro se encuentra activo dentro del período vigente. Además, permite saber si el pago se realizará por giro físico o por medio electrónico.

Desde el programa recuerdan que solo quienes cumplan con el trámite dentro del plazo podrán acceder al subsidio, ya que una vez finalizado el ciclo, no existen instancias de reclamo para recuperar el dinero no cobrado.