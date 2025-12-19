El Banco Agrario otorgará 80.000 pesos a los colombianos que cuenten con estos 4 documentos.

El Gobierno de Colombia avanza en la ejecución de apoyos económicos dirigidos a la población más vulnerable del país.

En esta ocasión, más de 3.000.000 de adultos mayores han recibido recursos esenciales para su sustento, gracias al programa Colombia Mayor, que amplió su capacidad para realizar los pagos correspondientes al ciclo 12 del año.

Este ciclo de pagos comenzará el 23 de diciembre. Las personas que cumplan con los requisitos y presenten cuatro documentos obligatorios pueden acceder al beneficio durante diciembre, según su edad y lugar de residencia, con un monto mensual de hasta 225.000 pesos. A continuación, se detallan todos los aspectos de este apoyo.

¿Cuánto y hasta cuándo se paga Colombia Mayor 2025?

Según lo informado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el programa Colombia Mayor proporciona un subsidio económico mensual a personas mayores que no perciben ingresos ni cuentan con pensión y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica.

En general, el monto del apoyo varía en función de la edad del beneficiario y la ciudad de residencia. Para beneficiarios mayores de 80 años, el subsidio asciende a 225.000 pesos mensuales. Por otro lado, aquellos que son menores de esa edad reciben 80.000 pesos mensuales. En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía, se otorgan 130.000 pesos a ese grupo.

Durante diciembre de 2025, los pagos correspondientes al ciclo 12 iniciarán el 23 de diciembre y se extenderán hasta el 12 de enero de 2026, beneficiando a 1.727.334 personas, entre beneficiarios antiguos y nuevos inscritos al programa.

Gobierno de Colombia amplía apoyos económicos para adultos mayores vulnerables en 2025 (foto: archivo).

Banco Agrario en Colombia: cómo recibir subsidios

El Banco Agrario de Colombia, en colaboración con su red de aliados, tiene la responsabilidad de distribuir estos recursos a través de transferencia bancaria o giro, conforme a la preferencia del beneficiario. Cada individuo recibe un mensaje de texto que indica la fecha precisa en la que podrá retirar su dinero.

Asimismo, el estado de los pagos puede ser consultado de manera digital a través del portal web del Banco Agrario. Esta operación se lleva a cabo bajo rigurosos criterios de priorización y con validación de datos en tiempo real, con el fin de asegurar la transparencia del proceso.

4 documentos clave para recibir 80.000 pesos

Los interesados en formar parte del programa Colombia Mayor deberán presentar cuatro documentos fundamentales una vez que se abra la convocatoria:

Cédula de ciudadanía original.

Certificación del grupo Sisbén IV (grupo A, B o C hasta C1).

Comprobante de residencia o declaración juramentada de domicilio.

Formulario de solicitud del programa debidamente diligenciado (se obtiene en la alcaldía).

Es importante señalar que el proceso se lleva a cabo de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia, a excepción de Bogotá, donde corresponde a las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.