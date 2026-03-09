Colombia vivió una intensa jornada política el 8 de marzo, cuando millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República que legislarán entre 2026 y 2030. Sin embargo, la votación también sirvió para completar el tablero de aspirantes a la Presidencia de Colombia. Con la votación, quedaron definidos los ganadores de tres consultas internas de bloques políticos que buscaban escoger a su representante único. Con esos resultados se sumaron tres nombres clave a la contienda presidencial que culminará con la primera vuelta programada para el 31 de mayo. Ese día, estos tres candidatos competirán con otros 13 para imponerse en la contienda por la presidencia. Entre estos se destacan Iván Cepeda, que debía participar de la interna del Frente por la Vida pero se le fue impedido y encabeza las encuestas, y el abogado penalista Abelardo de la Espriella. Los vencedores de esas consultas fueron Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López, quienes representarán a sectores de derecha, izquierda y centro respectivamente. Sus triunfos terminaron de consolidar la lista de aspirantes que buscarán llegar a la Casa de Nariño. La senadora Paloma Valencia, integrante del partido Centro Democrático, se convirtió en la candidata del bloque de derecha tras imponerse en la Gran Consulta por Colombia. La dirigente política, nacida en Popayán y proveniente de una familia con larga trayectoria en la política nacional, logró superar a varios precandidatos del espectro conservador y de centro‑derecha. Con más de 2,5 millones de votos, Valencia se posicionó como una de las figuras fuertes de ese sector ideológico. Su victoria la instala directamente en la carrera presidencial y consolida su liderazgo dentro del uribismo y de otras fuerzas afines. El médico y experimentado político Roy Barreras fue el ganador de la consulta del Frente por la Vida, lo que le permitió convertirse en el representante de este bloque progresista en las elecciones presidenciales. Barreras cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el Congreso colombiano. A lo largo de su carrera ha ocupado curules tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, corporación que también llegó a presidir en dos ocasiones. Su influencia en los debates legislativos lo ha convertido en una de las figuras más visibles del panorama político reciente. La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ganó la denominada Consulta de las Soluciones, imponiéndose en la votación interna de la coalición centrista en la que también participó Leonardo Huertas. Con ese resultado, López quedó oficialmente como la candidata única de ese bloque político para competir en las elecciones presidenciales. Su paso por la Alcaldía de la capital y su trayectoria como senadora y líder política la posicionan como una de las voces más reconocidas del centro político colombiano. Las elecciones presidenciales colombianas contemplan un sistema de doble vuelta en caso de que ningún aspirante obtenga la mayoría necesaria en la primera votación del 31 de mayo. Si ningún candidato alcanza el umbral requerido, los dos más votados avanzarán a una segunda ronda. De presentarse ese escenario, los colombianos deberán regresar a las urnas el 21 de junio, fecha prevista para definir quién ocupará la Presidencia de la República durante el periodo que comenzará en 2026.