Una nueva encuesta de Invamer presentó un escenario actualizado para las elecciones presidenciales 2026 y las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo. El estudio evidencia cambios relevantes en la preferencia de los votantes de cara a la primera vuelta de mayo. En el escenario planteado, donde los ganadores de consultas serían Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López, el senador Iván Cepeda encabeza la intención de voto con 37%, lo que representa un crecimiento frente a la medición anterior. El resultado lo posiciona como el principal referente de la centroizquierda. El sondeo también muestra variaciones en otros aspirantes. Abelardo De La Espriella registra una leve subida y se mantiene en segundo lugar, mientras que Claudia López presenta uno de los avances más notorios. Más atrás aparecen Paloma Valencia y Sergio Fajardo, en un escenario fragmentado. La encuesta proyecta posibles enfrentamientos en segunda vuelta. En esos escenarios, Cepeda superaría a De La Espriella, Fajardo y Valencia. A su vez, De La Espriella vencería a Fajardo en un cara a cara directo. En cuanto a la participación en consultas, más del 60% de los encuestados manifestó intención de solicitar el tarjetón. En la Gran Consulta por Colombia lidera Paloma Valencia, mientras que en la Consulta de las Soluciones Claudia López concentra un respaldo casi total. En el Frente por la Vida, Daniel Quintero se impone sobre Roy Barreras. El estudio también refleja un repunte en la imagen favorable del presidente Gustavo Petro, que alcanza 49,1%, el nivel más alto desde finales de 2022. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró el dato en X al afirmar: “Ahí tienen la aprobación del presidente que no para de crecer”. Las cifras consolidan un nuevo momento en la contienda, con un crecimiento simultáneo de Cepeda y de la aprobación presidencial, en medio de un ambiente político cada vez más polarizado.