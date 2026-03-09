El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos que despertaron atención entre inversionistas y analistas. El dólar volvió a acercarse a la barrera de los $3.800, un nivel que no se observaba desde finales de 2025 y que refleja la mezcla de factores políticos y económicos que afectan al país. El comportamiento de la divisa coincidió con el día posterior a las elecciones legislativas en Colombia, una jornada que renovó el Congreso y que estuvo marcada por un ambiente de expectativa en los mercados financieros. Los inversionistas observaron con cautela el resultado político mientras aumentaba la demanda por dólares. Al mismo tiempo, el panorama internacional sumó presión sobre la tasa de cambio. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar después de que el presidente Donald Trump cerrara la puerta a una posible negociación con Teherán, lo que elevó la incertidumbre global. Durante la jornada cambiaria, el dólar alcanzó precios cercanos a los $3.800 en el mercado colombiano, moviéndose entre un mínimo de $3.770 y un máximo cercano a $3.807,40. El cierre se ubicó alrededor de $3.795, reflejando un aumento frente a la Tasa Representativa del Mercado. Este nivel no se observaba desde diciembre de 2025, cuando la divisa llegó a cotizar cerca de $3.810 antes de iniciar una corrección. En paralelo al panorama financiero, el resultado de las elecciones legislativas renovó el Congreso colombiano y abrió un nuevo escenario político. Los mercados suelen reaccionar con cautela en periodos postelectorales, lo que genera ajustes en portafolios y mayor demanda de dólares como activo de refugio. De acuerdo con analistas del mercado financiero, los periodos cercanos a elecciones suelen provocar movimientos en la tasa de cambio. Los inversionistas reducen su exposición a activos locales mientras se aclara el panorama político, lo que puede impulsar temporalmente la divisa. En el plano internacional, la tensión geopolítica también jugó un papel clave. La decisión de Donald Trump de descartar negociaciones con Irán elevó la preocupación en los mercados, especialmente por el impacto que podría tener en el comercio energético global. El temor se concentra en posibles afectaciones al tránsito de petróleo en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Cualquier interrupción en ese punto estratégico podría disparar el precio del crudo y aumentar la inflación global. Frente a este escenario, muchos inversionistas optan por refugiarse en el dólar, considerado un activo seguro en momentos de incertidumbre. Ese movimiento fortalece la moneda estadounidense frente a otras divisas emergentes, incluyendo el peso colombiano. Analistas del sector financiero también señalan que el fortalecimiento del dólar global, sumado a la volatilidad política y económica, explica los movimientos recientes. La combinación entre tensión internacional y ajustes tras las elecciones en Colombia mantiene la presión sobre la tasa de cambio.