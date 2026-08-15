El Gobierno definió las primeras medidas para atender a las familias afectadas por el terremoto y avanzar en la reconstrucción.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella definió las principales líneas de acción para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido este lunes 10. La estrategia, denominada Plan Milagro de Reconstrucción, contempla medidas para atender a las familias damnificadas y recuperar tanto viviendas como infraestructura pública y sectores productivos.

Según compartió El Tiempo, el plan fue definido durante una reunión entre el presidente, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y representantes del sector empresarial. La iniciativa será coordinada por la Presidencia y contará con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Vivienda, entidades territoriales y financieras, empresarios y organismos de cooperación.

Los reportes consolidados parciales con corte al 14 de agosto dan cuenta de más de 12.000 viviendas destruidas y cerca de 75.000 averiadas, además de alrededor de 170 edificios colapsados. A esto se suman afectaciones en colegios, centros de salud y otras infraestructuras.

Atención inmediata y evaluación de las viviendas afectadas

La primera fase estará concentrada en atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas y completar un diagnóstico técnico de los daños. Para los hogares que tengan que abandonar temporalmente sus viviendas, la UNGRD trabajará junto con las administraciones territoriales en la entrega de subsidios de arrendamiento.

También se prevén mecanismos de asistencia relacionados con los servicios públicos y otros recursos destinados a responder a la emergencia mientras avanza la evaluación de los inmuebles.

El Gobierno definió las primeras medidas para atender a las familias afectadas por el terremoto y avanzar en la reconstrucción. EFE

Uno de los componentes centrales será la creación del denominado “Batallón de Expertos”, integrado por profesionales del Ministerio de Vivienda y del sector empresarial. Estos especialistas se desplazarán a las zonas afectadas para determinar el estado estructural de las edificaciones y establecer si pueden ser reparadas, si necesitan obras de reforzamiento o si deben ser reemplazadas.

El sector privado, por su parte, aportará donaciones, maquinaria amarilla para retirar escombros y capacidades técnicas y logísticas para apoyar las labores iniciales.

Así funcionará la “Vivienda Milagro”

Una vez concluida buena parte de la caracterización de los daños comenzará la segunda etapa, denominada “Vivienda Milagro”. El Gobierno trabajará con Camacol y empresas constructoras para identificar proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) que ya estén terminados y disponibles para ser entregados a las familias afectadas.

El esquema contempla la combinación de recursos públicos y privados mediante la estrategia “Todos Ponen”. Los hogares podrán acceder a soluciones habitacionales mediante la concurrencia de subsidios del Gobierno Nacional, las cajas de compensación y las entidades territoriales.

Los empresarios también plantearon reducir costos y aportar contrapartidas para facilitar la entrega de viviendas. En los casos en que las casas tengan daños que puedan ser reparados, se dará prioridad a los mejoramientos de vivienda.

Para facilitar esas intervenciones se proyecta además un Banco de Materiales, que contaría con participación del sector empresarial y permitiría disponer de insumos destinados a las reparaciones y a los procesos de reconstrucción.

Empresas, bancos y cooperación internacional se sumarán al plan

El Gobierno también contempla una mesa técnica con los distintos sectores que participarán en la reconstrucción. El sector constructor aportará conocimiento especializado y estudiará alternativas para disminuir los costos de las soluciones habitacionales.

El sistema financiero será convocado para analizar tasas diferenciales y condiciones favorables de crédito destinadas a proyectos de construcción. Las cajas de compensación participarán mediante sus subsidios de vivienda y otros mecanismos de concurrencia de recursos.

A su vez, el Gobierno evaluará instrumentos tributarios y arancelarios que permitan reducir los costos relacionados con la reconstrucción y la producción de vivienda.

Las nuevas soluciones de vivienda serán uno de los principales componentes del Plan Milagro de Reconstrucción. EFE/ Ronald Peña R

La estrategia también busca recursos de organismos multilaterales y entidades de cooperación internacional, a través de donaciones, financiación y créditos en condiciones favorables.

La planificación contempla que parte de las nuevas soluciones habitacionales pueda ser terminada y entregada durante 2027 y 2028. También se analizarán mecanismos para habilitar terrenos destinados a nuevos proyectos, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y jurídicos.

Reconstrucción de colegios, vías y zonas rurales

El alcance del Plan Milagro no estará limitado a las viviendas. El Gobierno estudia utilizar mecanismos como Obras por Impuestos y recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo con la normativa vigente, para financiar la recuperación de colegios, parques, puestos de salud, vías, puentes y otros equipamientos afectados.

Las zonas rurales también tendrán una estrategia específica. Para ello se prevén alianzas con productores regionales, empresarios locales, entidades financieras y organizaciones vinculadas al sector agropecuario, entre ellas la Federación Nacional de Cafeteros, productores de palma y cacao y el Banco Agrario.

El propósito es que la recuperación alcance tanto a los centros urbanos como a las comunidades rurales, teniendo en cuenta las condiciones productivas y territoriales de las familias campesinas.

La ejecución se realizará en coordinación con gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas. Las administraciones territoriales deberán consolidar los censos, establecer las necesidades de cada comunidad y definir las intervenciones prioritarias, mientras el Fondo Milagro funcionará como mecanismo para articular los recursos destinados a la reconstrucción.