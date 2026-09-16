El expresidente respondió a los cuestionamientos del actual mandatario sobre la situación fiscal que recibió el Gobierno y defendió las decisiones tomadas durante su administración. También cuestionó el aumento del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El expresidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos del presidente Abelardo De La Espriella sobre el estado de las finanzas públicas y rechazó que durante su administración se hubiera ocultado información fiscal. La discusión se centra en las obligaciones que, según el actual Gobierno, no habrían quedado completamente reflejadas en las proyecciones presupuestales y en la situación que enfrenta ahora el Estado colombiano.

Petro defendió las decisiones adoptadas durante su mandato y señaló que su Gobierno tuvo que asumir compromisos fiscales heredados, entre ellos los relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Según su explicación, el aumento gradual del precio de la gasolina buscó reducir el déficit acumulado del fondo y cerrar la brecha entre los precios internos y las referencias internacionales.

La controversia también alcanzó al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. El proyecto pasó de $575,7 billones en su versión inicial a $634,9 billones tras la revisión del Gobierno. El Banco de la República confirmó que el incremento fue de $59,3 billones y advirtió que las cuentas actualizadas contemplan un déficit fiscal de 9,4% del PIB y una deuda neta de 66,2%, frente a las proyecciones iniciales de 4,5% y 58,9%, respectivamente.

Petro defendió su gestión fiscal y respondió por el déficit

Uno de los principales puntos de la réplica de Petro fue el manejo del Fepc. El exmandatario sostuvo que recibió obligaciones cercanas a $38 billones asociadas con este fondo y que durante su Gobierno se tomó la decisión de aumentar progresivamente el precio de la gasolina para disminuir ese déficit. También afirmó que parte del endeudamiento de su administración estuvo destinado a refinanciar obligaciones existentes y atender compromisos previamente adquiridos.

El actual Gobierno sostiene una lectura diferente sobre la situación fiscal. De La Espriella ha señalado que recibió obligaciones y presiones de gasto que, según su administración, no estaban plenamente reflejadas en el presupuesto inicial. En septiembre, el mandatario defendió el llamado “Presupuesto de la Verdad” y afirmó que los colombianos tienen derecho a conocer el costo real del Estado y las obligaciones que deben ser atendidas.

El expresidente respondió a los cuestionamientos del actual mandatario sobre la situación fiscal que recibió el Gobierno y defendió las decisiones tomadas durante su administración. También cuestionó el aumento del Presupuesto General de la Nación para 2027. Presidencia

¿Por qué Petro cuestionó el Presupuesto de $635 billones?

Petro también cuestionó el aumento del PGN para 2027 y puso el foco en el peso que adquirió el servicio de la deuda. De acuerdo con el Banco de la República, el proyecto revisado contempla $392,6 billones para funcionamiento, $87 billones para inversión y $155,4 billones para el servicio de la deuda. Este último rubro aumentó $37,4 billones frente a la propuesta inicial de julio.

El expresidente sostuvo que el incremento presupuestal contradice el discurso de austeridad del actual Ejecutivo y cuestionó que se reduzcan recursos para algunas áreas de inversión mientras aumenta el gasto destinado al servicio de la deuda. El Gobierno, por su parte, argumenta que la modificación busca incorporar de manera más completa obligaciones y presiones de gasto que no estaban contempladas en el proyecto original. El Banco de la República señaló que la reducción del desequilibrio fiscal dependerá de un plan de racionalización del gasto que deberá implementarse durante los próximos años.