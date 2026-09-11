La nueva directora de la Agencia Nacional de Tierras cuestionó el volumen de contratación de la entidad y aseguró que durante los últimos años se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios, por un valor que alcanzaría los $1,6 billones.

La nueva directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, reveló cifras sobre la contratación por prestación de servicios realizada durante los últimos años y puso el foco sobre el dinero destinado a esta modalidad. Según aseguró la funcionaria, durante el periodo de la anterior administración se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios, con un costo acumulado que habría alcanzado los $1,6 billones.

Garrido señaló que el volumen de contratación presentó un crecimiento importante durante los últimos años. De acuerdo con las cifras expuestas por la directora, la ANT terminó 2022 con alrededor de 1.400 contratistas, mientras que en 2025 la entidad contrató a 11.643 personas bajo esta modalidad.

El panorama también se extendió a 2026. Garrido aseguró que hasta agosto de este año ya se habían contratado unas 9.400 personas mediante contratos de prestación de servicios y que el costo de esta contratación durante el año se acercaba a los $500.000 millones. Las cifras volvieron a abrir el debate sobre el tamaño de la contratación en la entidad encargada de ejecutar la política de tierras.

La ANT habría destinado $1,6 billones a contratos de prestación de servicios

Según el balance presentado por Lina Garrido, cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios fueron suscritos por la Agencia Nacional de Tierras durante el periodo de la anterior administración. El valor total asociado a esta contratación, de acuerdo con la funcionaria, llegó aproximadamente a $1,6 billones.

La modalidad de prestación de servicios permite a las entidades estatales vincular personas para desarrollar determinadas actividades o prestar servicios sin establecer una relación laboral tradicional. Por eso, el número de contratos no necesariamente equivale al número de personas contratadas, ya que un mismo trabajador puede suscribir más de un contrato en distintos periodos.

La nueva directora de la Agencia Nacional de Tierras cuestionó el volumen de contratación de la entidad y aseguró que durante los últimos años se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios, por un valor que alcanzaría los $1,6 billones.

La contratación aumentó con fuerza en los últimos años

Uno de los datos señalados por Garrido corresponde al crecimiento registrado en el número de contratistas. La directora indicó que la ANT terminó 2022 con unos 1.400 contratistas, mientras que para 2025 la cifra de personas contratadas mediante esta modalidad llegó a 11.643.

Para 2026, el ritmo de contratación también se mantuvo elevado. Garrido sostuvo que hasta agosto se habían contratado aproximadamente 9.400 personas y que el costo de estos contratos durante el año se acercaba a los $500.000 millones. De esta manera, la funcionaria puso el gasto en contratación como uno de los puntos centrales de su revisión sobre la situación administrativa de la entidad.

Las cifras abren un nuevo debate sobre el gasto de la entidad

Los datos divulgados por la nueva directora de la ANT volvieron a poner bajo discusión el crecimiento de los contratos de prestación de servicios dentro de la entidad. El volumen de recursos señalado por Garrido representa una parte significativa del presupuesto destinado al funcionamiento de la Agencia durante los últimos años y plantea interrogantes sobre la evolución de su estructura de contratación.

Sin embargo, las cifras corresponden al balance presentado por la actual directora y, por sí solas, no demuestran que los contratos hayan sido ilegales o irregulares. El debate se concentra por ahora en la cantidad de contrataciones, los recursos destinados a ellas y la evolución del número de personas vinculadas mediante esta modalidad durante los últimos años.