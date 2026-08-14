El Senado aprobó con 73 votos a favor y 11 en contra la autorización para que Gustavo Petro pueda salir de Colombia durante el año posterior al fin de su mandato.

El Senado de Colombia autorizó al expresidente Gustavo Petro a salir del país durante el año siguiente al final de su mandato, pero la decisión generó una aclaración inmediata por parte del Centro Democrático. La colectividad opositora aseguró que el aval no representa un cambio en su postura política frente al exmandatario.

La autorización fue aprobada por la plenaria del Senado con 73 votos a favor y 11 en contra. El trámite establece que Petro deberá comunicar las fechas y los destinos de cada viaje que realice fuera de Colombia durante el período en el que se mantiene esta exigencia constitucional.

El Centro Democrático explicó que su posición continuará siendo de oposición y control político. Al mismo tiempo, diferenció esa postura de cualquier intento de persecución y sostuvo que las eventuales responsabilidades jurídicas del expresidente deberán definirse a través de las instituciones correspondientes.

¿Por qué el Senado autorizó a Gustavo Petro a salir de Colombia?

La autorización está vinculada con el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, que establece una condición especial para quienes hayan ejercido la Presidencia. Durante el año posterior al término de sus funciones, un expresidente necesita autorización previa del Senado para salir del territorio nacional.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó que no se trata de una medida creada específicamente para Petro, sino de un procedimiento que se aplica a quienes terminan su período presidencial. La autorización aprobada tendrá vigencia hasta agosto de 2027 y obliga al exmandatario a informar cada salida del país.

El Senado aprobó con 73 votos a favor y 11 en contra la autorización para que Gustavo Petro pueda salir de Colombia durante el año posterior al fin de su mandato. Imagen editada con ChatGPT

¿Qué condiciones deberá cumplir Gustavo Petro para viajar al exterior?

El aval del Senado no fue planteado como una autorización abierta para que Petro pueda viajar sin comunicar sus movimientos. De acuerdo con lo aprobado, el expresidente deberá informar las fechas y los destinos de cada salida del territorio colombiano mientras permanezca vigente la obligación constitucional.

El Centro Democrático destacó precisamente este punto en su pronunciamiento. La colectividad sostuvo que se opuso a una autorización que considerara ilimitada y señaló que las condiciones incorporadas permiten mantener un mecanismo de seguimiento sobre los viajes del exmandatario.

Centro Democrático explicó por qué mantiene su oposición a Gustavo Petro

Tras conocerse la decisión del Senado, el Centro Democrático remarcó que el permiso para viajar no modifica su postura frente al expresidente. El partido afirmó que continuará ejerciendo oposición, realizando control político y cuestionando aquellas decisiones o actuaciones de Petro que considere perjudiciales para Colombia.

La colectividad también recordó que este tipo de procedimientos ya se han presentado con otros expresidentes. Entre los nombres mencionados aparecen Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, quienes tuvieron diferentes actuaciones ante el Congreso relacionadas con las reglas aplicables después de dejar la Presidencia.

¿Qué dijo el Centro Democrático sobre las investigaciones contra Petro?

El partido también buscó marcar una diferencia entre la oposición política y cualquier acción que pueda interpretarse como persecución. En su declaración, sostuvo que las investigaciones y posibles responsabilidades del exmandatario deben avanzar por los canales institucionales y respetando las normas vigentes.

De esta manera, el Centro Democrático señaló que continuará fiscalizando políticamente a Petro, pero que cualquier consecuencia jurídica deberá surgir de una decisión de las autoridades competentes. La colectividad agregó que, si eventualmente se establecen restricciones mediante los procedimientos correspondientes, estas deberán ser acatadas.

¿Hasta cuándo podrá Gustavo Petro salir de Colombia con autorización del Senado?

La autorización aprobada por el Senado permite que Gustavo Petro pueda realizar salidas del país hasta agosto de 2027, siempre que cumpla con la obligación de informar los datos correspondientes de cada viaje. El período coincide con el año posterior al cierre de su mandato presidencial.

La medida, por lo tanto, no elimina el requisito constitucional ni concede una libertad de movimiento sin condiciones. El expresidente deberá comunicar sus viajes mientras permanezca vigente la disposición, mientras que el Centro Democrático sostuvo que continuará con su labor de oposición independientemente del permiso concedido por el Congreso.