El Gobierno lo señala como responsable de varios atentados y advirtió que continuará la ofensiva contra los grupos armados.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo golpe de la Fuerza Pública contra las disidencias vinculadas con Iván Mordisco. El operativo se desarrolló en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, y terminó con la muerte de Dubán Ramiro Castillo Cortés, conocido con el alias de Max Max, señalado como uno de los principales explosivistas de estas estructuras.

Según explicó el mandatario, Max Max tenía una trayectoria criminal cercana a una década y habría tenido un papel clave dentro del Bloque Occidental Jacobo Arenas y la estructura Jaime Martínez. Su nombre ya había sido incluido entre los principales objetivos de las autoridades y, antes de este operativo, se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones por información que permitiera ubicarlo.

El anuncio se produjo en medio de una ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas que operan en el suroccidente del país. Tras los recientes ataques registrados en la región, las autoridades habían reforzado el despliegue militar y las labores de inteligencia para ubicar a los responsables.

Quién era alias Max Max y qué atentados le atribuyen en Colombia

De acuerdo con la información entregada por el presidente, alias Max Max era considerado el principal explosivista del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez. Las autoridades lo relacionaban con diferentes acciones violentas cometidas durante los últimos años y con el manejo de explosivos utilizados en atentados contra integrantes de la Fuerza Pública.

Entre los hechos mencionados por De La Espriella se encuentra el ataque simultáneo contra varias estaciones de Policía de Cali ocurrido el 10 de junio de 2025. También señaló su presunta participación en el atentado contra el Batallón Pichincha, ubicado en la vía Panamericana, y en el ataque contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, realizado mediante un camión bomba y que dejó 20 personas muertas y varias más heridas.

Captura de pantalla vía X @abdelaespriella

Qué dijo Abelardo De La Espriella tras la operación contra Max Max

Después de confirmar el resultado del operativo, el presidente aseguró que la baja del señalado explosivista representa un golpe contra la capacidad de las disidencias para ejecutar nuevos atentados. “Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano”, afirmó el mandatario al referirse al resultado de la operación.

De La Espriella también aprovechó el anuncio para enviar una advertencia a los integrantes de los grupos armados que continúen enfrentándose al Estado. “Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece. Este Gobierno está comprometido y respaldando a nuestra Fuerza Pública para acabar con la criminalidad”, sostuvo. El mandatario cerró su mensaje con una nueva advertencia: “Que viva nuestra Fuerza Pública, que viva Colombia y hoy más que nunca estoy firme por la patria”.

Qué dijo el Gobierno sobre el golpe a las disidencias de Iván Mordisco

El ministro de Defensa, general Jorge Mora, también destacó el resultado de la operación y aseguró que el procedimiento afecta directamente la capacidad de la estructura señalada de ejecutar acciones terroristas. “La operación representa un golpe directo a la capacidad terrorista de esta estructura y demuestra que la Fuerza Pública seguirá llegando a quienes pretenden desafiar al Estado y poner en riesgo a los colombianos”, afirmó.

El funcionario insistió además en que las operaciones continuarán contra los integrantes de los grupos armados que representan una amenaza para la población. “No hay escondite ni territorio vedado para la justicia. Seguiremos actuando con firmeza, dentro de la Constitución y la ley”, concluyó. El operativo contra Max Max se suma a la ofensiva desplegada en el Valle del Cauca y el norte del Cauca después de una serie de ataques atribuidos por las autoridades a estructuras disidentes.