Cancelan la licencia para manejar a mayores de 65 años que no cumplan este requisito. (Fuente: Shutterstock).

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse adecuadamente antes de que su licencia de conducción caduque. La normativa vigente requiere comprobar la aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

El Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 217 de 2014, establece directrices precisas sobre la expedición de los certificados de aptitud, así como los aspectos que son evaluados (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta normativa es aplicable a todos los conductores y cobra especial relevancia en los individuos de edad avanzada, quienes enfrentan periodos de vigencia más cortos.

Si el certificado no se encuentra debidamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta información es respaldada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también comprueban el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas.

Cómo obtener el certificado RUNT para renovar

Para proceder con la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que el solicitante posea un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y debidamente registrado en el sistema SICOV. En el caso de que el certificado no se encuentre cargado o haya expirado, la solicitud será denegada. Además, es indispensable estar inscrito en el RUNT, presentar su documento de identidad y no tener comparendos pendientes (o disponer de un acuerdo de pago).

Se despide la licencia de conducir para mayores de 65 años. Shutterstock

Es fundamental tener en cuenta un punto operativo que a menudo se pasa por alto: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si se supera este lapso sin concluir el trámite correspondiente, será imprescindible realizar nuevamente los exámenes.

¿Cada cuánto se renueva a partir de los 65 años y cuándo es anual?

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años .

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años .

Mayores de 60 años: anual.

No existe una “edad límite” que impida la renovación por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad establecida.

Se despide la licencia de conducir para mayores de 65 años.

Guía 2026: requisitos y costos para mantener tu licencia

Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) o en el organismo de tránsito de su municipio.

Cancele los derechos del trámite.

Realícese el examen en un CRC autorizado y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT.

Verifique que no tenga multas pendientes.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios (ventanillamovilidad.com.co) publica para 2026 estas tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a ajustes locales). Consulte siempre el tarifario vigente antes de asistir.

¿Qué evalúa el examen médico y cómo puede frenar la renovación?

La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de exámenes y la emisión del certificado correspondiente. El CRC tiene la responsabilidad de verificar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación adecuadas para la conducción segura.

En caso de que el resultado no sea apto, el sistema no permitirá la renovación hasta que se cumplan las condiciones que el profesional indique, tales como tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas pertinentes.

En síntesis: para los mayores de 65, el “fin” de la licencia ocurre cuando no se acredita la aptitud médica y el certificado no queda registrado en el RUNT. Con el examen al día, la renovación sigue siendo posible dentro de los plazos fijados por la ley.