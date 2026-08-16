Confirmado por las Fuerzas Armadas: los jóvenes entre 18 y 24 deben realizar el servicio militar: será por un año y recibirán un salario mínimo

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El Ejército Nacional mantiene abierto durante agosto el proceso de incorporación del tercer contingente de 2026, dirigido a jóvenes de todo el país que cumplan con los requisitos establecidos. La convocatoria contempla miles de lugares y ofrece una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo.

El proceso comenzó el 1° de agosto y se desarrolla durante todo el mes, por lo que los interesados tienen hasta finales de agosto para acercarse a las zonas y distritos militares. La Fuerza prevé incorporar 15.000 jóvenes: 13.100 hombres y 1.900 mujeres.

La convocatoria está dirigida a colombianos mayores de 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24. En el caso de los hombres, la legislación establece la obligación de definir su situación militar, mientras que las mujeres pueden prestar el servicio de manera voluntaria.

Servicio militar 2026: quiénes pueden incorporarse durante agosto

De acuerdo con la información difundida por el Ejército Nacional, quienes quieran formar parte del tercer contingente deben cumplir una serie de condiciones.

Los principales requisitos son ser colombiano o colombiana, tener 18 años cumplidos y no haber alcanzado todavía los 24, registrarse en el portal oficial de incorporación y superar satisfactoriamente las etapas de selección y los exámenes médicos correspondientes.

En el caso de las mujeres que quieran incorporarse voluntariamente, el Ejército establece además la presentación de una prueba de embarazo con resultado negativo como parte del proceso médico.

Los interesados pueden realizar el registro en el portal oficial de incorporación para el servicio militar o acercarse al Distrito Militar más cercano para recibir orientación.

Confirmado por las Fuerzas Armadas: los jóvenes entre 18 y 24 deben realizar el servicio militar: será por un año y recibirán un salario mínimo Gemini.

Cuánto dura el servicio militar y cuánto recibirán los jóvenes

Para el tercer contingente, el Ejército informó que los seleccionados prestarán el servicio durante 12 o 18 meses, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada caso y las necesidades institucionales.

Durante ese período recibirán una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. El esquema también contempla otros beneficios económicos una vez finalizado el servicio.

Entre ellos aparece una bonificación adicional equivalente a un salario mínimo para vestuario al finalizar el período y otro reconocimiento equivalente a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Además, los incorporados cuentan con servicios de salud, acceso a programas del SENA, beneficios educativos y descuentos, entre otras posibilidades contempladas por la institución.

Hasta cuándo está abierta la incorporación del tercer contingente

El Ejército confirmó que el proceso del tercer contingente de 2026 se desarrolla durante todo agosto en las 12 zonas de reclutamiento y los 60 distritos militares distribuidos en el país.

La propia Primera División reiteró este 15 de agosto que la incorporación continúa activa durante el mes y convocó a hombres y mujeres dentro del rango de edad establecido a presentarse para adelantar el proceso.

La legislación contempla, a su vez, causales de exención y la objeción de conciencia, por lo que encontrarse dentro del rango de 18 a 24 años no implica que todas las personas deban incorporarse automáticamente.