Colombia entra en una de las jornadas más complejas del mes en materia climática. Para este miércoles 18 de febrero, los modelos atmosféricos y los reportes oficiales confirman la llegada de un fuerte temporal que dejará lluvias intensas, tormentas eléctricas y acumulados significativos de agua en amplias zonas del país, con especial impacto en el eje Andino, el Caribe interior y el Pacífico. La alerta meteorológica fue emitida por el IDEAM, que advierte que el aumento de la nubosidad y la inestabilidad favorecerán precipitaciones persistentes y descargas eléctricas durante gran parte del día y la noche. El núcleo más activo del temporal se concentrará en una franja que cruza de norte a sur el país. Allí se esperan los mayores diluvios, tormentas eléctricas y posibilidad de inundaciones urbanas y crecientes súbitas. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas son: En estos departamentos se esperan aguaceros prolongados, tormentas eléctricas frecuentes y rachas de viento, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos, encharcamientos y afectaciones viales. Aunque el sistema lluvioso es amplio, no todo el país tendrá el mismo impacto. Las precipitaciones más suaves e intermitentes se concentrarán en: La capital también sentirá los efectos de esta perturbación atmosférica. En Bogotá, el día estará marcado por nubes densas, lluvias en la tarde y tormentas al final de la jornada, especialmente en sectores del norte y occidente de la ciudad. Las temperaturas se moverán en un rango aproximado de 9 °C a 20 °C, con una sensación térmica más baja durante los aguaceros. La combinación de lluvia, viento y nubosidad podría generar tráfico lento, encharcamientos y retrasos en el transporte público. El miércoles tendrá un comportamiento típico de jornada inestable: Este patrón favorece descargas eléctricas, ráfagas de viento y acumulados de agua en corto tiempo, una combinación típica de los temporales más fuertes en Colombia. El patrón atmosférico indica que las lluvias se extenderán durante buena parte de la semana, con mayor intensidad hacia el final de la semana laboral. La combinación de humedad, calor y nubosidad seguirá alimentando episodios de tormentas y aguaceros fuertes en amplias regiones del país. Para el miércoles 18, sin embargo, se prevé uno de los picos más altos del evento, lo que convierte esta jornada en una de las más críticas del mes en términos de precipitación.