Navidad estará protagonizada otra vez por abundante lluvia: las zonas más afectadas por las tormentas (Fuente: archivo).

Anuncian cortes de luz para este miércoles 24 de diciembre: cuáles son las zonas afectadas

El IDEAM advirtió que, este jueves, Colombia tendrá abundantes lluvias en todo el país. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

Finalizando la semana laboral, se prevé que continúen las lluvias en la región Pacífica, especialmente en Chocó, el occidente del Valle del Cauca y sectores de Cauca y Nariño.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

IDEAM sostiene alertas para distintas zonas del país (Fuente: archivo).

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 25 de diciembre?

Para este 25 de diciembre, se esperan lluvias dispersas en el occidente de las regiones Caribe y Andina, principalmente en zonas de:

Córdoba

Bolívar

Sucre

Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

Tolima

Occidente de Huila

Caquetá

Putumayo

En el mar Caribe colombiano se espera una disminución de las lluvias. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé tiempo seco.

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

Dónde se esperan lluvias durante la semana de Navidad?

El informe oficial advierte que, además del Pacífico, se presentarán lluvias esporádicas en sectores del sur de Córdoba, norte de Boyacá, sur de Santander y puntos específicos de Caldas, Risaralda, Tolima y Huila. Estas precipitaciones no serían generalizadas, pero sí suficientes para cambiar los planes de quienes pensaban celebrar al aire libre.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico es más favorable: se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco durante los días festivos, una noticia positiva para residentes y turistas.

¿Qué pronóstico hay para Bogotá en Nochebuena y Navidad?

Para la capital del país, el Ideam anticipa un patrón ya conocido durante diciembre. Las mañanas tienden a ser relativamente cálidas, con momentos de sol, mientras que en las tardes y noches aumenta la probabilidad de lluvias. Este comportamiento se mantendría durante Nochebuena y Navidad.

Las precipitaciones en Bogotá no se presentarían de forma uniforme. Los registros técnicos indican que los sectores del norte y sur de la ciudad concentran los eventos más frecuentes e intensos, debido a factores como la topografía de la sabana y la acumulación de humedad durante el día.