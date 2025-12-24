Navidad bajo la lluvia: el pronóstico anticipa precipitaciones fuertes en más de diez municipios. (Foto: Freepik)

El clima será un factor determinante para las reuniones familiares del 24 y 25 de diciembre en Colombia.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó cómo se comportará el tiempo durante la semana de Navidad, con un panorama que combina jornadas secas en gran parte del territorio y lluvias focalizadas en zonas específicas, especialmente del occidente del país.

¿Cómo estará el clima en Colombia durante Nochebuena y Navidad?

De acuerdo con el Ideam, entre el 22 y el 26 de diciembre predominarán las condiciones mayormente secas en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquia y Amazonia. Este escenario favorece celebraciones al aire libre en varias ciudades del país, aunque con precauciones puntuales según la zona.

En contraste, la región Pacífica continuará bajo la influencia de lluvias moderadas, con mayor intensidad en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, así como en el occidente de Antioquia. Allí, las cenas y encuentros navideños podrían verse acompañados por precipitaciones intermitentes, especialmente en horas de la tarde y la noche.

¿Dónde se esperan lluvias durante la semana de Navidad?

El informe oficial advierte que, además del Pacífico, se presentarán lluvias esporádicas en sectores del sur de Córdoba, norte de Boyacá, sur de Santander y puntos específicos de Caldas, Risaralda, Tolima y Huila. Estas precipitaciones no serían generalizadas, pero sí suficientes para cambiar los planes de quienes pensaban celebrar al aire libre.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico es más favorable: se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco durante los días festivos, una noticia positiva para residentes y turistas.

¿Qué pronóstico hay para Bogotá en Nochebuena y Navidad?

Para la capital del país, el Ideam anticipa un patrón ya conocido durante diciembre. Las mañanas tienden a ser relativamente cálidas, con momentos de sol, mientras que en las tardes y noches aumenta la probabilidad de lluvias. Este comportamiento se mantendría durante Nochebuena y Navidad.

Las precipitaciones en Bogotá no se presentarían de forma uniforme. Los registros técnicos indican que los sectores del norte y sur de la ciudad concentran los eventos más frecuentes e intensos, debido a factores como la topografía de la sabana y la acumulación de humedad durante el día.

¿Hay alertas por altas temperaturas e incendios forestales?

Además del pronóstico de lluvias, el Ideam emitió alertas por riesgo de incendios forestales debido a la falta de precipitaciones y las altas temperaturas en varias zonas del país. La alerta alta se concentra en municipios de departamentos como Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta y Vichada.

También se mantienen alertas moderadas y bajas en diferentes regiones, lo que llevó a las autoridades a reiterar recomendaciones clave durante la temporada navideña.