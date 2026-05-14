Colombia continuará en 2026 con la implementación de la reducción progresiva de la jornada laboral, una medida que busca disminuir las horas de trabajo semanales sin afectar el salario de los empleados. Sin embargo, la normativa vigente establece excepciones para determinados cargos y actividades que no estarán cobijados por el nuevo límite de 42 horas semanales. El ajuste entrará en una nueva etapa el próximo 15 de julio de 2026, cuando la jornada máxima legal pasará de 44 a 42 horas por semana como parte de la aplicación gradual de la Ley 2101 de 2021. Uno de los grupos excluidos de este beneficio corresponde a quienes ocupan cargos de dirección, confianza y manejo dentro de las empresas. La legislación laboral considera que estos empleados cumplen funciones de representación o administración que requieren disponibilidad especial, por lo que no están sujetos a los límites ordinarios de la jornada máxima semanal. Las actividades de vigilancia y seguridad privada conservarán esquemas especiales debido a la necesidad de mantener operaciones continuas. En estos casos, la ley permite pactar turnos más extensos, incluso de hasta 12 horas diarias y 60 horas semanales, siempre que existan acuerdos legales entre las partes y se respeten las condiciones establecidas para este tipo de labores. Los menores autorizados para trabajar tampoco se verán impactados directamente por el nuevo límite de 42 horas, ya que actualmente cuentan con jornadas más reducidas por protección legal. La normativa establece que: Estas restricciones buscan proteger la salud, la educación y el desarrollo integral de los adolescentes trabajadores. Las compañías que requieren funcionamiento permanente, como industrias con producción continua o servicios esenciales, podrán mantener sistemas especiales de turnos sucesivos. La ley permite organizar horarios rotativos para garantizar que la operación no se detenga durante las 24 horas del día, siempre bajo las reglas contempladas para este tipo de modalidades laborales. La mayoría de servidores públicos se rige por normas diferentes a las del sector privado, por lo que la reducción no aplicará automáticamente en todos los casos. Además, los trabajadores que desempeñan labores peligrosas o insalubres podrían no percibir cambios, especialmente cuando ya cuentan con jornadas inferiores debido a las condiciones especiales de sus actividades.