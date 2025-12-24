En esta noticia Los cortes de luz que se realizarán este miércoles 24 de diciembre

Durante este miércoles, 24 de diciembre de 2025, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

San Gil

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Bejaranas durante las 07:00 - 13:00 horas por obras de remodelación de redes de Baja tensión.

Pinchote

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de la vereda Rehoya durante las 07:00 - 14:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

Simacota

Los cortes serán en Algunos sectores de las veredas San Pedro, Moya Jovina, La Militosa y Chontarales durante las 08:00 - 16:03 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Interrupciones del servicio en Barrio Altos de Chimitá durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

