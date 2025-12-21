Un frente de lluvias y tormentas eléctricas llegará al país en los próximos días: estas son las zonas afectadas.

Fin de la deportación masiva: estos inmigrantes tendrán inmunidad en EE.UU y no podrán ser expulsados

Durante los próximos días, Colombia estará bajo la influencia de un frente de lluvias y tormentas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico más reciente del IDEAM. El escenario estará marcado por altos niveles de humedad, nubosidad persistente e inestabilidad atmosférica, condiciones típicas de la temporada, que favorecerán precipitaciones de variada intensidad, con eventos localmente fuertes.

Según el organismo meteorológico, las lluvias se concentrarán principalmente en horas de la tarde y la noche, aunque no se descartan chubascos aislados durante la mañana, especialmente en zonas de montaña y regiones con alta humedad ambiental.

Zonas donde se esperan las lluvias más intensas

De acuerdo con el reporte del IDEAM, las precipitaciones y tormentas eléctricas se concentrarán especialmente en:

Región Pacífica y Andina: lluvias frecuentes, tormentas eléctricas y posibles incrementos rápidos en quebradas y ríos, con riesgo de deslizamientos en sectores de ladera. lluvias frecuentes, tormentas eléctricas y posibles incrementos rápidos en quebradas y ríos, con riesgo de deslizamientos en sectores de ladera.

Amazonía y Orinoquía: precipitaciones persistentes, alta nubosidad y tormentas eléctricas aisladas, principalmente en horas de la tarde y la noche.

Una tormenta eléctrica se asoma en Colombia. (Fuente: archivo)

En la región Caribe, el IDEAM prevé lluvias menos continuas, aunque con la posibilidad de chubascos localmente fuertes acompañados de actividad eléctrica, sobre todo en sectores del centro y sur de la región.

Qué condiciones podrían intensificar las tormentas

El desarrollo de este frente lluvioso estará favorecido por la alta humedad en el ambiente, que contribuye a la formación de nubosidad densa y lluvias persistentes en varias zonas del país.

A esto se suma el calentamiento diurno, que incrementa la probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde, con precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo.

Recomendaciones y seguimiento del pronóstico

El IDEAM mantiene un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y recomienda a la población seguir los boletines y alertas oficiales, especialmente en municipios con antecedentes de inundaciones o movimientos en masa.

Asimismo, se aconseja precaución en la movilidad, atención a posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas, y especial cuidado en zonas urbanas con sistemas de drenaje limitados, donde las lluvias intensas podrían generar afectaciones puntuales.