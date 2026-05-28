Los ciudadanos podrán conocer el lugar asignado y las funciones que deberán cumplir durante la jornada electoral.

Con la llegada de las elecciones presidenciales de Colombia 2026, miles de ciudadanos comenzaron a consultar si fueron seleccionados como jurados de votación para participar en la jornada electoral del próximo 31 de mayo. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya habilitó la plataforma oficial para realizar la verificación de manera virtual.

Los jurados de votación cumplen un papel clave durante las elecciones, ya que son los encargados de supervisar el correcto funcionamiento de las mesas, verificar la identidad de los votantes y participar en el conteo de sufragios al finalizar el día electoral. Por esa razón, la designación es obligatoria y contempla capacitaciones previas.

A través del sistema de consulta online, cada ciudadano puede conocer si fue elegido, cuál será su lugar de votación y qué funciones deberá desempeñar durante el proceso electoral. Además, las autoridades recordaron cuáles son las sanciones previstas para quienes no cumplan con esta responsabilidad sin una justificación válida.

¿Cómo consultar si una persona fue designada jurado de votación en Colombia 2026?

Miles de ciudadanos en Colombi a deberán cumplir funciones como jurados de votación durante las elecciones presidenciales de 2026 , uno de los procesos democráticos más importantes del país. Por ese motivo, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una plataforma oficial para que cada persona pueda verificar si fue seleccionada para integrar las mesas electorales.

La consulta puede realizarse de manera virtual y solo requiere el número de cédula. Una vez ingresados los datos en el sistema, la plataforma informa si el ciudadano fue designado jurado, el lugar donde deberá presentarse y la mesa de votación asignada para la jornada electoral prevista para el 31 de mayo de 2026.

¿Dónde se consulta si una persona es jurado de votación presidencial?

La consulta oficial debe hacerse a través del portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar el proceso electoral en Colombia. Dentro del sitio, los usuarios deben ingresar a la sección correspondiente a las elecciones presidenciales y seleccionar la opción destinada a jurados de votación.

Luego de completar el número de documento y la verificación de seguridad, el sistema mostrará automáticamente el resultado. En caso de haber sido elegido, también aparecerán detalles relacionados con el puesto de votación y la capacitación obligatoria previa a las elecciones presidenciales.

¿Qué funciones debe cumplir un jurado de votación en Colombia?

Los ciudadanos seleccionados como jurados tienen la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de las mesas electorales durante el día de la votación. Entre sus tareas principales se encuentran verificar la identidad de los votantes, entregar los tarjetones, registrar la participación y participar en el conteo de votos al finalizar la jornada.

Además, los jurados deben presentarse antes de la apertura oficial de las mesas para organizar el material electoral y recibir indicaciones finales. La participación es obligatoria y forma parte de los mecanismos de apoyo ciudadano establecidos para asegurar la transparencia del proceso democrático.

¿Qué pasa si una persona no asiste como jurado de votación?

La legislación colombiana establece sanciones para quienes no se presenten a cumplir esta función sin una justificación válida. Las multas económicas pueden variar según cada caso y, en el caso de empleados públicos, también podrían existir consecuencias disciplinarias.

Sin embargo, la normativa contempla ciertas excepciones que permiten solicitar la exoneración del cargo. Entre las causas aceptadas figuran problemas de salud debidamente certificados, fallecimiento de familiares cercanos o situaciones relacionadas con residencia fuera del lugar asignado para cumplir la función electoral.

Los jurados de votación tendrán un rol clave durante las elecciones presidenciales de Colombia 2026 y deberán asistir a capacitaciones obligatorias antes de los comicios. Shutterstock

¿Cuándo serán las elecciones presidenciales de Colombia 2026?

Las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el 31 de mayo de 2026 y definirán al próximo mandatario que gobernará el país durante los siguientes cuatro años. En medio de un escenario político marcado por fuertes debates y campañas anticipadas, la organización logística del proceso electoral se convirtió en uno de los principales focos de atención.

Por ese motivo, la Registraduría avanza con la selección y capacitación de jurados de votación en todo el territorio nacional. La entidad busca garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y que cada mesa cuente con ciudadanos encargados de supervisar el proceso de manera transparente y ordenada.