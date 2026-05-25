Adiós a la licencia de conducir para mayores de 65 años: no estarán habilitados para revalidar el permiso si no satisfacen este requisito (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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En este contexto, el Ministerio de Transporte ha establecido, a través de la Resolución 217 de 2014, las normas para la emisión de certificados de aptitud. En estos lineamientos se detallan los aspectos que se deben evaluar, tales como la visión, la audición, la coordinación, así como las condiciones físicas y mentales. Esta normativa es aplicable a todos los conductores, siendo especialmente significativa en el caso de los que tienen edades avanzadas, debido a la reducción de los plazos de vigencia.

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben planificar con antelación la caducidad de su permiso de conducción. La legislación vigente requiere la demostración de aptitud física, psicológica y coordinación motriz mediante la realización de un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

Si el certificado no figura en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad competente no podrá proceder a la renovación del documento. Esta disposición forma parte de las directrices oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, las cuales también se encargan de verificar que se cumpla con el requisito de estar al día con las multas.

Renovar la licencia de conducción: ¿cuál es la importancia del certificado médico y el RUNT?

Para llevar a cabo la actualización de la licencia, la autoridad de tránsito verifica en el RUNT que el usuario cuente con un certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y debidamente reportado en el sistema SICOV. En caso de que el documento no haya sido cargado o esté caducado, la solicitud será denegada. Además, es imprescindible estar registrado en el RUNT, presentar la cédula y no tener sanciones pendientes (o haber celebrado un acuerdo de pago).

Es importante considerar un aspecto operativo que frecuentemente se ignora: el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses; si se deja transcurrir ese período sin finalizar el proceso, será necesario repetir los exámenes.

Renovación de la licencia de conducir tras los 65: cada cuánto realizar el trámite y cuándo pasa a ser anual

La vigencia de los servicios se establece de acuerdo al tipo de servicio y a la edad del solicitante:

Garanticemos la correcta aplicación de los criterios necesarios para la evaluación de cada caso.

Es fundamental contrastar el impacto de estos parámetros en la viabilidad de las solicitudes.

Servicio particular categorías A y B

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Menores de 60 años: cada 10 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público C: guía rápida

Mayores de 60 años: anual. Menores de 60 años: cada 3 años.

La Ventanilla Única de Servicios en Bogotá compartió los puntos a tener en cuenta al momento de realizar el trámite:

Programe su cita en la Ventanilla Única de Servicios o ante el organismo de tránsito correspondiente.

Cancele los derechos del trámite.

Verifique que no tenga multas activas.

Realícese el examen en un CRC autorizado y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT .

Revise siempre el tarifario vigente antes de asistir a su cita.

El CRC se encarga de garantizar que el conductor posea capacidades físicas, mentales, sensoriales y de coordinación apropiadas para una conducción segura. Asimismo, la Resolución 217 de 2014 estipula el marco técnico requerido para la ejecución de dichos exámenes y la emisión del certificado.

En caso de que el examen resulte en un resultado no aprobado, se procederá a restringir la renovación hasta que se cumplan las condiciones impuestas por el profesional, las cuales pueden incluir tratamientos, uso de ayudas visuales o auditivas, entre otras medidas.