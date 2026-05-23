Las cuentas bancarias permanecerán bloqueadas y el embargo no podrá levantarse hasta después de este plazo.

En Colombia, saldar una deuda no significa que un embargo se levante de forma inmediata. Aunque el pago elimina la causa principal de la medida, la liberación de cuentas bancarias, bienes o recursos retenidos requiere un trámite formal ante la autoridad competente y puede tomar entre 8 y 20 días hábiles, con posibilidad de extenderse aún más según la complejidad del caso.

El levantamiento de embargo es el procedimiento mediante el cual se deja sin efecto la orden que inmoviliza bienes del deudor, y aplica sobre cuentas bancarias, inmuebles, vehículos u otros activos afectados dentro de un proceso judicial o administrativo.

Cuándo se puede pedir el levantamiento de un embargo y quién lo autoriza

La medida puede ser retirada cuando desaparecen las razones que la motivaron. Los escenarios más comunes son el pago total de la deuda, un acuerdo entre acreedor y deudor, una decisión judicial o administrativa que ordene la liberación, o la demostración de que los recursos retenidos son inembargables por ley, como ciertos salarios o pensiones protegidos.

Las cuentas bancarias permanecerán bloqueadas y el embargo no podrá levantarse hasta después de este plazo. (Foto: Shutterstock).

En todos los casos, el trámite exige presentar los soportes correspondientes y esperar la revisión por parte de la autoridad competente. Uno de los errores más frecuentes, según especialistas, es pagar y asumir que el embargo desaparecerá automáticamente, cuando en realidad la orden puede seguir activa hasta que se complete el proceso formal.

Cuánto tiempo puede durar un embargo en Colombia

El tiempo que permanece vigente depende de varios factores: el valor adeudado, el tipo de bien retenido, la complejidad del expediente y la rapidez con la que actúen las partes. Estos procesos pueden extenderse desde tres meses hasta más de un año, aunque también podrían cerrarse antes si se alcanza un acuerdo de pago oportuno.

Si el proceso continúa sin solución, algunos bienes podrían llegar a remate para cubrir la obligación pendiente, lo que agrava considerablemente la situación del deudor.

¿Qué documentos se necesitan para levantar el embargo?

Después de cancelar la deuda, el afectado debe solicitar formalmente el levantamiento ante la autoridad correspondiente. Entre los documentos que suelen requerirse están el paz y salvo, los comprobantes de pago, una copia del proceso, extractos bancarios si aplica, y en algunos casos una certificación laboral o pensional.

Una vez presentada la documentación y aprobada la solicitud, el levantamiento puede verse reflejado entre 8 y 20 días hábiles. Sin embargo, ese plazo puede extenderse por congestión en los despachos judiciales, errores en los documentos entregados, solicitudes de pruebas adicionales o controversias legales entre las partes. Por eso, los especialistas recomiendan hacer seguimiento constante al expediente hasta confirmar que la entidad financiera o de registro ejecutó la liberación.